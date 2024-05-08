Убийство подростка на фуникулере в Киеве: сотруднику УГО грозит пожизненное

Работники ГБР завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве. Сотруднику Управления государственной охраны, который убил подростка в Киевском фуникулере, грозит пожизненное заключение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

"7 апреля сотрудник Управления государственной охраны, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигаясь в вагоне фуникулера начал беспричинно приставать к пассажирам, в том числе к несовершеннолетним. После выхода из вагона милиционер подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний умер на месте происшествия", - говорится в сообщении ГБР.

Детали

Как отмечается, задержанный сразу был отстранен от выполнения своих обязанностей.

В ходе расследования ГБР установило, что лишение жизни несовершеннолетнего совершено из хулиганских побуждений, а потому переквалифицировали подозрение на ч. 2 ст. 115 УК Украины, которая предусматривает пожизненное заключение.

После ознакомления стороной защиты, дело будет направлено в суд.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны.

Напомним

8 апреля правоохранителю было сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве.

По данным СДЮСШ по футболу "Смена", погибшим оказался их 16-летний воспитанник.

В ГБР сообщили, что правоохранитель, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, не признает своей вины.

9 апреля Печерский суд отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога.