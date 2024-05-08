Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
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Убийство подростка на фуникулере в Киеве: сотруднику УГО грозит пожизненное
"Укрпочта" выпустила новую марку "русский военный флот - до дна!"
Во время массированной атаки враг применил почти все типы вооружения, которые у него есть - Евлаш
США приостановили поставки оружия в Израиль из-за беспокойства по Рафаху - СМИ
В Польше задержали российского дезертира: хотел попасть в Европу прямо с фронта в Украине
Германия направила два военных корабля в Южнокитайское море на фоне напряженности между КНР и Тайванем
Доллар доминирует в мировой торговле и резервах - МВФ
россияне за сутки атаковали 6 населенных пунктов Донетчины: предварительно - без пострадавших
По всей Украине вечером возможны отключения света после массированной атаки рф - Укрэнерго
Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украина потеряла 8 ГВт мощности - Гринчук
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: сотруднику УГО грозит пожизненное
Сотруднику УГО грозит пожизненное заключение за убийство подростка, который в состоянии алкогольного опьянения толкнул его в окно на станции фуникулера в Киеве.
"Укрпочта" выпустила новую марку "русский военный флот - до дна!"
На День памяти и победы над нацизмом 8 мая 2024 года Укрпочта выпустила почтовую марку "русский военный флот - до дна!", или "корабль на 3". Марку посвятили уничтоженным кораблям Черноморского флота рф.
Во время массированной атаки враг применил почти все типы вооружения, которые у него есть - Евлаш
Во время массированной атаки россия применила против Украины широкий спектр оружия, включая крылатые ракеты, баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты, такие как "Кинжал", "Искандер-М", "Калибр", Х-101, Х-555, беспилотники "Шахид" и другие.
США приостановили поставки оружия в Израиль из-за беспокойства по Рафаху - СМИ
США приостанавливают поставки оружия в Израиль из-за опасений относительно возможного вторжения в Рафах в Газе.
В Польше задержали российского дезертира: хотел попасть в Европу прямо с фронта в Украине
41-летний российский солдат дезертировал с фронта в Украине и был задержан в Польше после того, как незаконно пересек белорусскую границу, пытаясь попасть в Европу.
Германия направила два военных корабля в Южнокитайское море на фоне напряженности между КНР и Тайванем
Германия отправляет два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион на фоне роста напряженности между Китаем и Тайванем за свободу судоходства и торговых путей.
Доллар доминирует в мировой торговле и резервах - МВФ
По словам Гиты Гопинат из МВФ, доллар США остается доминирующей валютой, на которую приходится более 80% торговых операций и почти 60% валютных резервов, несмотря на рост геополитических рисков и постепенную диверсификацию в другие валюты.
россияне за сутки атаковали 6 населенных пунктов Донетчины: предварительно - без пострадавших
За прошедшие сутки россияне атаковали 6 населенных пунктов в Донецкой области, повредив 10 гражданских объектов, в том числе 9 жилых домов и хозяйственную постройку, но жертв не было зафиксировано.
По всей Украине вечером возможны отключения света после массированной атаки рф - Укрэнерго
Из-за массированной атаки российских ракет и беспилотников на энергетические объекты в нескольких регионах возможны отключения электроэнергии по всей стране с 18:00 до 23:00.
Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украина потеряла 8 ГВт мощности - Гринчук
Украина потеряла более 8 ГВт энергетических мощностей из-за систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру с марта.