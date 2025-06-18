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Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд продлил арест сотруднику УГО 18 июня 2025

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Шевченковский суд Киева продлил содержание под стражей для сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в убийстве подростка на фуникулере. Ему грозит пожизненное заключение, он не признает своей вины.

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд продлил арест сотруднику УГО

Шевченковский районный суд Киева продлил содержание под стражей для сотрудника управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в убийстве подростка Максима Матерухина на станции фуникулера в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе генерального прокурора.

Детали

В Офисе Генпрокурора сообщили, что обвиняемому суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

Дополнение

8 апреля правоохранителю Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве. По данным СДЮСШ по футболу "Зміна", погибшим оказался их 16-летний воспитанник.

В ГБР сообщили, что правоохранитель, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, не признает своей вины.

9 апреля Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога.

8 мая сообщалось, что работники ГБР завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве. Сотруднику Управления государственной охраны, который убил подростка в Киевском фуникулере, грозит пожизненное заключение.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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