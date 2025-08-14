$41.510.09
Розпочався суд щодо вбивства підлітка на фунікулері у столиці: Генпрокурор Кравченко особисто представляє обвинувачення

Київ • УНН

 • 2072 перегляди

У Києві розпочався суд у справі колишнього співробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого у вбивстві 16-річного хлопця на фунікулері. Обвинувачення представляє особисто Генпрокурор Руслан Кравченко.

Розпочався суд щодо вбивства підлітка на фунікулері у столиці: Генпрокурор Кравченко особисто представляє обвинувачення

У Києві розпочався розгляд справи колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера. Обвинувачення в суді представляє особисто Генпрокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

У Шевченківському суді Києва стартував судовий процес у резонансній справі колишнього співробітника УДО, обвинуваченого у вбивстві 16 річного Максима Матерухіна на станції київського фунікулера 7 квітня 2024 року.

Особливу увагу справі надає керівництво прокуратури - обвинувачення в суді представляє особисто Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Руслан Кравченко
Міністерство закордонних справ України
Київ