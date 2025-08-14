Начался суд по делу об убийстве подростка на фуникулере в столице: Генпрокурор Кравченко лично представляет обвинение

В Киеве началось рассмотрение дела бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, которого обвиняют в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера. Обвинение в суде представляет лично Генпрокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

В Шевченковском суде Киева стартовал судебный процесс по резонансному делу бывшего сотрудника УГО, обвиняемого в убийстве 16-летнего Максима Матерухина на станции киевского фуникулера 7 апреля 2024 года.

Особое внимание делу уделяет руководство прокуратуры – обвинение в суде представляет лично Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в подпитии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Расследование в производстве проводило Государственное бюро расследований, ведь на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали для ознакомления стороне защиты. 29 мая обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.