Эксклюзив
08:11 • 2636 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 2234 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 2724 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 6316 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 18072 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 33362 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 38486 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 39217 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 41711 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 75720 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Начался суд по делу об убийстве подростка на фуникулере в столице: Генпрокурор Кравченко лично представляет обвинение

Киев • УНН

 • 104 просмотра

В Киеве начался суд по делу бывшего сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в убийстве 16-летнего парня на фуникулере. Обвинение представляет лично Генпрокурор Руслан Кравченко.

Начался суд по делу об убийстве подростка на фуникулере в столице: Генпрокурор Кравченко лично представляет обвинение

В Киеве началось рассмотрение дела бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, которого обвиняют в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера. Обвинение в суде представляет лично Генпрокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

В Шевченковском суде Киева стартовал судебный процесс по резонансному делу бывшего сотрудника УГО, обвиняемого в убийстве 16-летнего Максима Матерухина на станции киевского фуникулера 7 апреля 2024 года.

Особое внимание делу уделяет руководство прокуратуры – обвинение в суде представляет лично Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в подпитии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Расследование в производстве проводило Государственное бюро расследований, ведь на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали для ознакомления стороне защиты. 29 мая обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Министерство иностранных дел Украины
Киев