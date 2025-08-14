Суд по делу об убийстве подростка на фуникулере в столице: обвиняемому назначили бесплатного адвоката

Шевченковский суд Киева назначил обвиняемому в убийстве 16-летнего парня на столичном фуникулере, Артему Косову, бесплатного адвоката из-за отсутствия его защитника. Суд сделал перерыв до 12:00, передает УНН.

Детали

Как отметил суд, истекают сроки меры пресечения и для рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения необходим защитник. Однако, как передает корреспондент УНН, защита Артема Косова в очередной раз не явилась на судебное заседание.

"Прошу привлечь бесплатного защитника на постоянной основе", – заявил генпрокурор Кравченко.

Судья постановила назначить обвиняемому бесплатного адвоката и объявила перерыв до 12:00.

На вопрос, считает ли он себя виновным в убийстве, Косов ответил: "Нет".

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в Киеве сегодня началось рассмотрение дела бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, которого обвиняют в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера. Обвинение в суде представляет лично Генпрокурор Руслан Кравченко.

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты. 29 мая обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за что ему грозит пожизненное заключение.