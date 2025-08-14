Суд по делу об убийстве подростка на фуникулере в столице: обвиняемому назначили бесплатного адвоката

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
08:11 • 6140 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 5138 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 5280 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 8716 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 19117 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 33963 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 38899 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 39379 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 41852 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 75792 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.6м/с
42%
756мм
Популярные новости
«Коаліція бажаючих»: Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО в «мирном» соглашении13 августа, 23:47 • 10890 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 12612 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 12324 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 10353 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 12827 просмотра
публикации
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 6188 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 153093 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 128564 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 119168 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 129971 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Вадим Филашкин
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Черниговская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 25805 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 48276 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 101586 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 118046 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 50559 просмотра
Актуальное
WhatsApp
Signal
Таймс
Шахед-136
Нефть марки Brent

Суд по делу об убийстве подростка на фуникулере в столице: обвиняемому назначили бесплатного адвоката

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову, обвиняемому в убийстве 16-летнего парня на фуникулере. Защитник обвиняемого в очередной раз не явился на заседание суда.

Суд по делу об убийстве подростка на фуникулере в столице: обвиняемому назначили бесплатного адвоката

Шевченковский суд Киева назначил обвиняемому в убийстве 16-летнего парня на столичном фуникулере, Артему Косову, бесплатного адвоката из-за отсутствия его защитника. Суд сделал перерыв до 12:00, передает УНН.

Детали

Как отметил суд, истекают сроки меры пресечения и для рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения необходим защитник. Однако, как передает корреспондент УНН, защита Артема Косова в очередной раз не явилась на судебное заседание. 

"Прошу привлечь бесплатного защитника на постоянной основе", – заявил генпрокурор Кравченко.

Судья постановила назначить обвиняемому бесплатного адвоката и объявила перерыв до 12:00.

На вопрос, считает ли он себя виновным в убийстве, Косов ответил: "Нет".

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в Киеве сегодня началось рассмотрение дела бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, которого обвиняют в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера. Обвинение в суде представляет лично Генпрокурор Руслан Кравченко.

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты. 29 мая обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за что ему грозит пожизненное заключение.

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Министерство иностранных дел Украины
Украина
Киев