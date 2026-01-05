Убийство подростка на фуникулере в Киеве: адвоката привлекли к ответственности за затягивание судебного процесса

В Украине привлекли к дисциплинарной ответственности адвоката за затягивание судебного процесса по резонансному делу об убийстве подростка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

Речь идет о гибели подростка Максима Матерухина на станции Киевского фуникулера: преступление произошло в начале июня 2024 года на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Бывший сотрудник УГО Артем Косов, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Осенью 2025 года Косову вынесли приговор – пожизненное лишение свободы. Коллегия судей Шевченковского районного суда города Киева неоднократно поднимала вопрос о привлечении адвокатов обвиняемого к дисциплинарной ответственности, однако определения суда длительное время оставались без рассмотрения.

Это дело получило значительный общественный резонанс и широко освещалось в средствах массовой информации. Во время судебного разбирательства неоднократно фиксировались факты умышленного затягивания процесса со стороны защитников обвиняемого Артема Косова. В частности, без уважительных причин срывались судебные заседания, создавались препятствия для исследования доказательств и допроса свидетелей. С целью недопущения дальнейшего затягивания рассмотрения уголовного производства Генеральный прокурор Руслан Кравченко лично принял участие в судебных заседаниях и неоднократно обращал внимание на недопустимое поведение адвокатов, которые искусственно усложняли судебный процесс и нарушали права других участников производства - заявили в прокуратуре.

В сентябре 2025 года Офис Генерального прокурора обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры с жалобой в отношении одного из адвокатов.

29 декабря 2025 года решением дисциплинарной палаты КДКА Ровенской области жалоба Офиса Генерального прокурора удовлетворена. К адвокату применено дисциплинарное взыскание в виде приостановления права на занятие адвокатской деятельностью сроком на три месяца - добавили в сообщении.

Напомним

Генеральный прокурор Руслан Кравченко выразил инициативу о необходимости внедрения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за преступления особой тяжести против детей. Он обратился в правоохранительный комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и внедрить такое наказание за убийство и изнасилование детей.