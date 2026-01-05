$42.290.12
Эксклюзив
14:42 • 74 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 4664 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 9618 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 12827 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
09:38 • 25901 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 77963 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 61777 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 88093 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 95064 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 66642 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
14:05 • 4686 просмотра
Эксклюзив
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: адвоката привлекли к ответственности за затягивание судебного процесса

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Украине адвоката привлекли к дисциплинарной ответственности за затягивание судебного процесса по делу об убийстве подростка Максима Матерухина. Ему приостановили право на занятие адвокатской деятельностью на три месяца.

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: адвоката привлекли к ответственности за затягивание судебного процесса

В Украине привлекли к дисциплинарной ответственности адвоката за затягивание судебного процесса по резонансному делу об убийстве подростка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

Речь идет о гибели подростка Максима Матерухина на станции Киевского фуникулера: преступление произошло в начале июня 2024 года на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Бывший сотрудник УГО Артем Косов, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Осенью 2025 года Косову вынесли приговор – пожизненное лишение свободы. Коллегия судей Шевченковского районного суда города Киева неоднократно поднимала вопрос о привлечении адвокатов обвиняемого к дисциплинарной ответственности, однако определения суда длительное время оставались без рассмотрения.

Это дело получило значительный общественный резонанс и широко освещалось в средствах массовой информации. Во время судебного разбирательства неоднократно фиксировались факты умышленного затягивания процесса со стороны защитников обвиняемого Артема Косова. В частности, без уважительных причин срывались судебные заседания, создавались препятствия для исследования доказательств и допроса свидетелей. С целью недопущения дальнейшего затягивания рассмотрения уголовного производства Генеральный прокурор Руслан Кравченко лично принял участие в судебных заседаниях и неоднократно обращал внимание на недопустимое поведение адвокатов, которые искусственно усложняли судебный процесс и нарушали права других участников производства

- заявили в прокуратуре.

В сентябре 2025 года Офис Генерального прокурора обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры с жалобой в отношении одного из адвокатов.

29 декабря 2025 года решением дисциплинарной палаты КДКА Ровенской области жалоба Офиса Генерального прокурора удовлетворена. К адвокату применено дисциплинарное взыскание в виде приостановления права на занятие адвокатской деятельностью сроком на три месяца

- добавили в сообщении.

Напомним

Генеральный прокурор Руслан Кравченко выразил инициативу о необходимости внедрения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за преступления особой тяжести против детей. Он обратился в правоохранительный комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и внедрить такое наказание за убийство и изнасилование детей.

Евгений Устименко

