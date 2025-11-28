Ермак подтвердил обыски НАБУ и САП у него дома

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о "процессуальных действиях" НАБУ и САП у него дома, пишет УНН.

Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте – мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны - полное содействие - написал Ермак в Telegram.

Напомним

Сегодня, 28 ноября, НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, что подтвердили в пресс-службах Специализированной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

В САП и НАБУ подтвердили обыски у Ермака

Ранее УНН со ссылкой на свои источники сообщал об обысках у Андрея Ермака. Пока нет информации, с чем связаны обыски.