Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство

ФК "Металлист 1925" громко заявил о себе в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги, демонстрируя серию из восьми успешных матчей. Президент клуба Богдан Бойко уверен, что главный секрет успеха – это не отдельные победы, а ежедневная системная работа. Что стоит за стабильностью харьковского клуба и можно ли считать команду новым фаворитом сезона, рассказал в интервью Богдан Бойко, пишет УНН.

ФК "Металлист 1925" уверенно закрепился в ТОП-5 турнирной таблицы: по итогам восьми туров харьковский клуб занимает 5-е место, имея в своем активе 15 очков. Сейчас от лидера чемпионата, "Шахтера" (17 очков), его отделяет всего 2 очка.

Как рассказал в своем интервью президент футбольного клуба Богдан Бойко – это лишь промежуточный этап, но он четко отражает позитивные сигналы и рост команды. Бойко объяснил, что ключом к стабильности является системная работа, которая ведется в футбольном клубе.

В клубе уже более двух лет ведется систематическая работа, направленная на то, чтобы выстроить слаженную структуру в каждой составляющей деятельности ФК "Металлист 1925". Мы уделяем внимание всем направлениям: спортивному, административному, медийному, аналитическому – ничего не оставляем без внимания. Именно такая последовательная, ежедневная работа формирует тот фундамент, который сейчас дает результат - рассказал Богдан Бойко.

Толчком к позитивной динамике стали и кадровые изменения в клубе, произошедшие летом: приход нового главного тренера, обновление штаба и появление новых игроков.

Еще с нашего первого общения с Младеном Бартуловичем мы увидели, что его подход совпадает с нашим видением развития клуба. Он четко понимает, как должна работать команда, обладает глубоким видением игры, не боится брать на себя ответственность и имеет системное мышление. Но не менее важны его личные качества. С самого начала стало понятно, что он – именно тот человек, с которым нам комфортно работать: близкий нам по ценностям, в отношении к людям, к футболу, к работе. Промежуточные результаты нового сезона лишь подтверждают правильность этого выбора - объяснил Бойко.

Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста

Президент клуба также рассказал, что одной из составляющих успеха команды являются не разовые премии игрокам, а стабильное развитие.

Главный стимул для каждого – это стабильный прогресс, результат и доверие со стороны клуба и болельщиков. Мы строим систему, которая работает не от случая к случаю, а на перспективу - подчеркнул Богдан Бойко.

Эта философия взаимного доверия и прогресса находит яркий отклик и среди игроков. Полузащитник Иван Литвиненко, забивший гол в матче с "Динамо" рассказал, что после игры в раздевалке было классное настроение – команда поздравляла тренера с Днем рождения, а президент клуба Богдан Бойко зашел чтобы поздравить и игроков. Литвиненко также объяснил, как команде удается "переворачивать" игру в сложных матчах в свою сторону.

И с Шахтером, и с Динамо мы выходим и во втором тайме и переворачиваем игру в нашу пользу. Это тоже свидетельствует о характере команды… Я действительно не помню игр, где мы бы подсели в конце... Чувствуется в команде, в коллективе, что мы единый механизм, все друг за друга - рассказал футболист.

Итак, ФК "Металлист 1925" продолжает двигаться к своей цели, доказывая, что последовательная системная работа и взаимное доверие, которые превращаются в боевой характер и физическую выносливость на поле – являются более надежным фундаментом для успеха.