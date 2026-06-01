Украина договорилась о долгосрочных поставках сжиженного газа через терминал Клайпеды
Киев • УНН
Украина увеличит импорт сжиженного газа благодаря соглашению с Литвой. Поставки будут осуществляться через терминал в Клайпеде от различных производителей.
Украина увеличит поставки сжиженного природного газа из Балтийского региона. Соответствующая договоренность о долгосрочных поставках СПГ через терминал в Клайпеде была достигнута в ходе межправительственных консультаций в Вильнюсе. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
В Украину будет поставляться больше сжиженного природного газа из Балтики. Достигли соглашения о долгосрочных поставках СПГ через терминал Клайпеды во время межправительственных консультаций в Вильнюсе. Сжиженный природный газ может поставляться как от американских, так и от ближневосточных производителей. Украинский Нафтогаз уже принимал такие партии. Наши договоренности позволят усилить этот канал. Важный шаг для нашей устойчивости
Украина впервые получит сжиженный газ через Клайпеду до конца марта - Шмыгаль26.02.26, 10:51 • 10676 просмотров
Напомним
Датская судостроительная компания Fayard продолжает обслуживать ледокольные танкеры для перевозки сжиженного природного газа, которые обеспечивают критически важный экспорт с российского газового завода "Ямал", несмотря на возражения правительства Дании и предстоящий запрет ЕС на предоставление морских услуг судам, связанным с россией.
Украина получит не менее 300 млн кубометров сжиженного газа из США07.11.25, 16:29 • 2902 просмотра