Украина впервые получит сжиженный газ через Клайпеду до конца марта - Шмыгаль
Киев • УНН
Украина впервые получит партию сжиженного природного газа через терминал в Клайпеде. Нафтогаз и литовская Ignitis Group обеспечат поставку 90 млн кубометров до конца марта.
Украина впервые получит партию сжиженного природного газа через терминал в литовском городе Клайпеда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Первого вице-премьер-министра - Министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.
Детали
По словам Шмыгаля, украинская группа Нафтогаз в сотрудничестве с литовской Ignitis Group обеспечит поставки 90 млн кубометров до конца марта этого года.
Диверсифицируем маршруты поставок. Усиливаем гибкость и устойчивость нашей системы. Это особенно важно на фоне ежедневных российских атак против нашей энергетической инфраструктуры
Он поблагодарил литовскую сторону за сотрудничество и добавил, что Украина также работает над развитием других региональных маршрутов поставок, в частности Вертикального газового коридора.
Вместе с партнерами мы строим новую энергетическую безопасность Европы, где не будет места российской молекуле, а Украина будет одним из энергетических хабов региона
Напомним
Группа Нафтогаз впервые обеспечила поставки сжиженного природного газа из США через LNG-терминал Deutsche ReGas в Германии. После регазификации LNG на терминале Deutsche ReGas, Нафтогаз доставит ресурс по трубопроводам через Польшу в Украину, где он будет доступен для удовлетворения потребностей страны в феврале.