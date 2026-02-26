$43.240.02
Украина впервые получит сжиженный газ через Клайпеду до конца марта - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Украина впервые получит партию сжиженного природного газа через терминал в Клайпеде. Нафтогаз и литовская Ignitis Group обеспечат поставку 90 млн кубометров до конца марта.

Украина впервые получит партию сжиженного природного газа через терминал в литовском городе Клайпеда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Первого вице-премьер-министра - Министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Детали

По словам Шмыгаля, украинская группа Нафтогаз в сотрудничестве с литовской Ignitis Group обеспечит поставки 90 млн кубометров до конца марта этого года.

Диверсифицируем маршруты поставок. Усиливаем гибкость и устойчивость нашей системы. Это особенно важно на фоне ежедневных российских атак против нашей энергетической инфраструктуры

- заявил Шмыгаль.

Он поблагодарил литовскую сторону за сотрудничество и добавил, что Украина также работает над развитием других региональных маршрутов поставок, в частности Вертикального газового коридора.

Вместе с партнерами мы строим новую энергетическую безопасность Европы, где не будет места российской молекуле, а Украина будет одним из энергетических хабов региона

- резюмировал Шмыгаль.

Напомним

Группа Нафтогаз впервые обеспечила поставки сжиженного природного газа из США через LNG-терминал Deutsche ReGas в Германии. После регазификации LNG на терминале Deutsche ReGas, Нафтогаз доставит ресурс по трубопроводам через Польшу в Украину, где он будет доступен для удовлетворения потребностей страны в феврале.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаНовости Мира
