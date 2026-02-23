Нафтогаз вперше імпортує LNG через Німеччину

Нафтогаз вперше постачає скраплений газ через термінал в Німеччині, передає УНН із посиланням на НАК "Нафтогаз".

Група Нафтогаз у партнерстві з TotalEnergies забезпечила постачання скрапленого природного газу (LNG) з США через LNG-термінал Deutsche ReGas, розташований на острові Рюген (Німеччина) у Балтійському морі.

Після регазифікації LNG на терміналі Deutsche ReGas, Нафтогаз доставить ресурс трубопроводами через Польщу до України, де він буде доступний для задоволення потреб країни в лютому.

За його словами, "ми особливо пишаємося тим, що ми є єдиним LNG -терміналом Німеччини, що фінансується та експлуатується приватними компаніями, і який робить безпосередній внесок у енергетичну безпеку України. Це підкреслює стратегічне значення нашого розташування не лише на ринку THE, але особливо і для наших сусідів у Центральній та Східній Європі".

Ця зима є найскладнішою з початку війни через постійні обстріли газової інфраструктури та екстремально холодну погоду. Команда Нафтогазу системно працює з нашими міжнародними партнерами над диверсифікацією джерел та маршрутів постачання, щоб забезпечити стабільні поставки для українців. Це нове партнерство відкриває для України новий надійний маршрут імпорту на поточний рік, а ця угода є лише першим кроком на шляху до довгострокового партнерства