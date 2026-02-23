Нафтогаз вперше імпортує LNG через Німеччину

$43.270.01
50.920.00
ukenru
15:53 • 3946 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 7180 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 7814 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 10653 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
13:20 • 36471 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 42421 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 26770 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
23 лютого, 10:58 • 32345 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
23 лютого, 10:23 • 31798 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
23 лютого, 10:16 • 25851 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.1м/с
92%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами23 лютого, 07:45 • 51836 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 59620 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo11:24 • 24844 перегляди
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного урядуVideo11:50 • 34681 перегляди
Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знатиPhoto13:28 • 21306 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу14:00 • 12554 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:20 • 36480 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
13:02 • 42427 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 136262 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 145585 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Дональд Трамп
Музикант
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Миколаївська область
Реклама
УНН Lite
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo16:51 • 548 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo11:24 • 24951 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 59761 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 66899 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 67018 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
WhatsApp
Starlink
Дипломатка

Нафтогаз вперше імпортує LNG через Німеччину

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Група Нафтогаз вперше забезпечила постачання скрапленого природного газу зі США через LNG-термінал Deutsche ReGas у Німеччині. Після регазифікації газ буде доставлений до України для задоволення потреб країни у лютому.

Нафтогаз вперше імпортує LNG через Німеччину

Нафтогаз вперше постачає скраплений газ через термінал в Німеччині, передає УНН із посиланням на НАК "Нафтогаз".

Деталі

Група Нафтогаз у партнерстві з TotalEnergies забезпечила постачання скрапленого природного газу (LNG) з США через LNG-термінал Deutsche ReGas, розташований на острові Рюген (Німеччина) у Балтійському морі.

Після регазифікації LNG  на терміналі Deutsche ReGas, Нафтогаз доставить ресурс трубопроводами через Польщу до України, де він буде доступний для задоволення потреб країни в лютому.

Перша в історії поставка регазифікованого LNG з Німеччини до України стала можливою лише завдяки професійній та довірчій співпраці всіх партнерів 

– зазначає Інго Вагнер, голова правління Deutsche ReGas.

За його словами, "ми особливо пишаємося тим, що ми є єдиним LNG -терміналом Німеччини, що фінансується та експлуатується приватними компаніями, і який робить безпосередній внесок у енергетичну безпеку України. Це підкреслює стратегічне значення нашого розташування не лише на ринку THE, але особливо і для наших сусідів у Центральній та Східній Європі".

Україна та США обговорили санкції проти енергетики росії і постачання американського LNG - Шмигаль16.02.26, 18:20 • 3357 переглядiв

Ця зима є найскладнішою з початку війни через постійні обстріли газової інфраструктури та екстремально холодну погоду. Команда Нафтогазу системно працює з нашими міжнародними партнерами над диверсифікацією джерел та маршрутів постачання, щоб забезпечити стабільні поставки для українців. Це нове партнерство відкриває для України новий надійний маршрут імпорту на поточний рік, а ця угода є лише першим кроком на шляху до довгострокового партнерства 

– зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК «Нафтогаз України».

Антоніна Туманова

Економіка
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Нафтогаз України
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща