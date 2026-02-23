Нафтогаз впервые импортирует СПГ через Германию

$43.270.01
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
15:29 • 7360 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
14:58 • 7964 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
14:29 • 10730 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
13:20 • 36585 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02 • 42469 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
12:02 • 26796 просмотра
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
23 февраля, 10:58 • 32377 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
23 февраля, 10:23 • 31811 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
23 февраля, 10:16 • 25862 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
Эксклюзивы
Изменения движения поездов коснулись шести областей, часть рейсов заменили автобусами23 февраля, 07:45 • 51922 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 59764 просмотра
Нидерланды получили самого молодого премьер-министра в истории - король принял присягу нового коалиционного правительстваVideo11:50 • 34787 просмотра
Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знатьPhoto13:28 • 21407 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса14:00 • 12556 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса14:00 • 12585 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:20 • 36563 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
13:02 • 42459 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 136282 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 145606 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo16:51 • 628 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 59823 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 66909 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 67026 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 65875 просмотра
Нафтогаз впервые импортирует СПГ через Германию

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Группа Нафтогаз впервые обеспечила поставку сжиженного природного газа из США через СПГ-терминал Deutsche ReGas в Германии. После регазификации газ будет доставлен в Украину для удовлетворения потребностей страны в феврале.

Нафтогаз впервые импортирует СПГ через Германию

Нафтогаз впервые поставляет сжиженный газ через терминал в Германии, передает УНН со ссылкой на НАК "Нафтогаз".

Детали

Группа Нафтогаз в партнерстве с TotalEnergies обеспечила поставку сжиженного природного газа (LNG) из США через LNG-терминал Deutsche ReGas, расположенный на острове Рюген (Германия) в Балтийском море.

После регазификации LNG на терминале Deutsche ReGas, Нафтогаз доставит ресурс по трубопроводам через Польшу в Украину, где он будет доступен для удовлетворения потребностей страны в феврале.

Первая в истории поставка регазифицированного LNG из Германии в Украину стала возможной только благодаря профессиональному и доверительному сотрудничеству всех партнеров

– отмечает Инго Вагнер, председатель правления Deutsche ReGas.

По его словам, "мы особенно гордимся тем, что мы являемся единственным LNG-терминалом Германии, финансируемым и эксплуатируемым частными компаниями, и который вносит непосредственный вклад в энергетическую безопасность Украины. Это подчеркивает стратегическое значение нашего расположения не только на рынке THE, но особенно и для наших соседей в Центральной и Восточной Европе".

Украина и США обсудили санкции против энергетики России и поставки американского СПГ - Шмыгаль16.02.26, 18:20 • 3357 просмотров

Эта зима является самой сложной с начала войны из-за постоянных обстрелов газовой инфраструктуры и экстремально холодной погоды. Команда Нафтогаза системно работает с нашими международными партнерами над диверсификацией источников и маршрутов поставок, чтобы обеспечить стабильные поставки для украинцев. Это новое партнерство открывает для Украины новый надежный маршрут импорта на текущий год, а это соглашение является лишь первым шагом на пути к долгосрочному партнерству

– отметил Сергей Корецкий, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».

Антонина Туманова

Экономика
Морозы в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Нафтогаз
Германия
Соединённые Штаты
Украина
Польша