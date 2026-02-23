Нафтогаз впервые импортирует СПГ через Германию

Нафтогаз впервые поставляет сжиженный газ через терминал в Германии, передает УНН со ссылкой на НАК "Нафтогаз".

Группа Нафтогаз в партнерстве с TotalEnergies обеспечила поставку сжиженного природного газа (LNG) из США через LNG-терминал Deutsche ReGas, расположенный на острове Рюген (Германия) в Балтийском море.

После регазификации LNG на терминале Deutsche ReGas, Нафтогаз доставит ресурс по трубопроводам через Польшу в Украину, где он будет доступен для удовлетворения потребностей страны в феврале.

Первая в истории поставка регазифицированного LNG из Германии в Украину стала возможной только благодаря профессиональному и доверительному сотрудничеству всех партнеров

По его словам, "мы особенно гордимся тем, что мы являемся единственным LNG-терминалом Германии, финансируемым и эксплуатируемым частными компаниями, и который вносит непосредственный вклад в энергетическую безопасность Украины. Это подчеркивает стратегическое значение нашего расположения не только на рынке THE, но особенно и для наших соседей в Центральной и Восточной Европе".

Эта зима является самой сложной с начала войны из-за постоянных обстрелов газовой инфраструктуры и экстремально холодной погоды. Команда Нафтогаза системно работает с нашими международными партнерами над диверсификацией источников и маршрутов поставок, чтобы обеспечить стабильные поставки для украинцев. Это новое партнерство открывает для Украины новый надежный маршрут импорта на текущий год, а это соглашение является лишь первым шагом на пути к долгосрочному партнерству