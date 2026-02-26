Україна вперше отримає скраплений газ через Клайпеду до кінця березня - Шмигаль

$43.240.02
50.960.00
ukenru
08:55 • 172 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 16474 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 31951 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 28395 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 26563 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 22988 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 18133 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 37838 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19271 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18402 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
75%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп прагне завершення війни в Україні за місяць: Axios дізналося подробиці розмови президента США з Зеленським25 лютого, 23:26 • 14967 перегляди
Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph26 лютого, 00:27 • 16416 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці26 лютого, 01:25 • 14505 перегляди
Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети26 лютого, 02:22 • 12618 перегляди
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios03:05 • 11209 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 37838 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 42649 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 26449 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 62514 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 71701 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Віталій Кличко
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 27542 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 31316 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 35233 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 36948 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 44877 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм

Україна вперше отримає скраплений газ через Клайпеду до кінця березня - Шмигаль

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у Клайпеді. Нафтогаз та литовська Ignitis Group забезпечать постачання 90 млн кубометрів до кінця березня.

Україна вперше отримає скраплений газ через Клайпеду до кінця березня - Шмигаль

Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у литовському місті Клайпеда. Про це повідомляє УНН з посиланням на Першого віцепрем'єр-міністра - Міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Деталі

За словами Шмигаля, українська група Нафтогаз у співпраці з литовською Ignitis Group забезпечить постачання 90 млн кубометрів до кінця березня цього року.

Диверсифікуємо маршрути поставок. Посилюємо гнучкість і стійкість нашої системи. Це особливо важливо на тлі щоденних російських атак проти нашої енергетичної інфраструктури

- заявив Шмигаль.

Він подякував литовській стороні за співпрацю і додав, що Україна також працює над розвитком інших регіональних маршрутів постачання, зокрема Вертикального газового коридору.

Разом з партнерами ми будуємо нову енергетичну безпеку Європи, де не буде місця російській молекулі, а Україна буде одним із енергетичних хабів регіону

- резюмував Шмигаль.

Нагадаємо

Група Нафтогаз вперше забезпечила постачання скрапленого природного газу зі США через LNG-термінал Deutsche ReGas у Німеччині. Після регазифікації LNG на терміналі Deutsche ReGas, Нафтогаз доставить ресурс трубопроводами через Польщу до України, де він буде доступний для задоволення потреб країни в лютому.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаСвіт
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Нафтогаз України
Європа
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Денис Шмигаль
Польща