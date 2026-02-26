Україна вперше отримає скраплений газ через Клайпеду до кінця березня - Шмигаль
Київ • УНН
Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у Клайпеді. Нафтогаз та литовська Ignitis Group забезпечать постачання 90 млн кубометрів до кінця березня.
Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у литовському місті Клайпеда. Про це повідомляє УНН з посиланням на Першого віцепрем'єр-міністра - Міністра енергетики України Дениса Шмигаля.
Деталі
За словами Шмигаля, українська група Нафтогаз у співпраці з литовською Ignitis Group забезпечить постачання 90 млн кубометрів до кінця березня цього року.
Диверсифікуємо маршрути поставок. Посилюємо гнучкість і стійкість нашої системи. Це особливо важливо на тлі щоденних російських атак проти нашої енергетичної інфраструктури
Він подякував литовській стороні за співпрацю і додав, що Україна також працює над розвитком інших регіональних маршрутів постачання, зокрема Вертикального газового коридору.
Разом з партнерами ми будуємо нову енергетичну безпеку Європи, де не буде місця російській молекулі, а Україна буде одним із енергетичних хабів регіону
Нагадаємо
Група Нафтогаз вперше забезпечила постачання скрапленого природного газу зі США через LNG-термінал Deutsche ReGas у Німеччині. Після регазифікації LNG на терміналі Deutsche ReGas, Нафтогаз доставить ресурс трубопроводами через Польщу до України, де він буде доступний для задоволення потреб країни в лютому.