Россия усиливает атаки на энергетику перед зимой: чем может ответить Украина и куда бить наиболее болезненно

Накануне нового отопительного сезона Россия вновь усиливает атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. На этом фоне возникает вопрос: может ли Украина ответить ударами по российской энергетике? УНН разбирался в этом вопросе вместе с экспертами в военной и энергетической сферах.

Новый сезон российских ударов по украинской энергетике

В конце августа Россия усилила атаки на украинскую энергетику. Под ударами вновь оказались объекты электро- и теплоэнергетики, газодобычи и другая критическая инфраструктура. Это означает, что Россия в очередной раз пытается создать Украине проблемы еще до начала холодов, чтобы зима была максимально сложной.

По данным НЭК «Укрэнерго», по состоянию на утро 24 августа в результате российских ударов были обесточены населенные пункты в Донецкой, Харьковской, Черниговской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях. Атакам также подвергались энергетические объекты в Киеве и области. Россияне нанесли удар по Херсонской ТЭЦ, которая является основным источником тепла для города.

При этом атаки на энергетический сектор не ограничиваются электрогенерацией. РФ системно пытается повредить объекты добычи газа и нефти — ресурсов, которые непосредственно повлияют на прохождение зимы.

По данным «Нафтогаза», только за одну неделю в августе Россия 13 раз атаковала объекты группы в разных регионах Украины, применяя ракеты и дроны. Часть объектов из-за повреждений прекратила работу.

Масштаб кампании значительно больше, если смотреть на весь год. По состоянию на начало августа объекты Группы «Нафтогаз» с начала 2026 года пережили 287 российских атак — больше, чем за весь 2025 год и первые три года полномасштабной войны вместе взятые.

7 августа под ударами оказались сразу семь активов «Укрнафты», обеспечивающих добычу нефти и газа на востоке Украины. Было разрушено критически важное оборудование, часть объектов пришлось остановить, что привело к потере части добычи.

Таким образом, Россия пытается создавать проблемы не тогда, когда температура уже опустится ниже нуля, а заранее — в период накопления ресурсов, проведения ремонтов и подготовки энергетической системы к зиме.

Есть ли Украине чем отвечать на удары РФ?

Опрошенные УНН военные эксперты отмечают, что Украине есть чем наносить ответные удары по российским атакам.

Для понимания ситуации: украинская сторона, по данным Министерства обороны страны-оккупанта, ежедневно атакует территорию Российской Федерации беспилотниками самолетного типа в количестве от 400 до 600. Был даже зафиксирован рекорд, когда за сутки по территории России были нанесены удары с использованием 1600 беспилотников. То есть средства для нанесения ударов есть. Соответственно, возникает вопрос об изменении тактики и стратегии нанесения ударов. Кроме того, у украинской стороны уже есть крылатые ракеты FP-5, которые прошли успешные испытания, а также были успешно применены для ударов по территории Российской Федерации, в частности по предприятию ВПК «Воткинский завод». Снова положительные примеры — отмечает военный эксперт Дмитрий Снегирёв.

По его мнению, сейчас вопрос заключается в определении приоритетов применения этих средств поражения.

Первый вопрос: а почему мы не используем эти возможности? Сейчас основные удары сосредоточены по складам Wildberries или Ozon. Это эффектная картинка, но она не приведет к тем возможным последствиям именно в момент социального давления и давления на российскую экономику, которые могли бы дать удары именно по энергетической инфраструктуре — убежден Снегирёв.

Тем не менее даже удары по логистическим хабам оказывают влияние. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сумма прямого ущерба от украинских ударов по логистическим хабам оценивается в триллион рублей, что составляет около 12,5 миллиарда долларов.

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В то же время авиационный эксперт Валерий Романенко оценивает ситуацию с ударами по энергообъектам более сдержанно. По его мнению, беспилотники хорошо показали себя против ряда типов объектов, однако их возможностей может быть недостаточно для гарантированного поражения крупных и хорошо защищённых целей.

Мы уже бьём по энергетике России: вот Крым без света, Брянская область — постоянные проблемы с электричеством. Но для того, чтобы это было массовым и очень ощутимым для России, нам нужно более эффективное вооружение для этого, которое уничтожает электростанцию одним ударом, чтобы уничтожать как наземные, так и подземные станции. А пока мы не можем делать это настолько эффективно из-за большой территории и разницы в ударном потенциале - убеждён он.

По словам эксперта, Украине для повышения эффективности дальнобойных ударов нужны прежде всего баллистические ракеты, а также активное применение крылатых ракет.

Нам просто нужны более мощные средства. Те же крылатые ракеты, та же баллистика. Количеством дронов — они эффективно работают по НПЗ. Они эффективно работают по транспорту. Но по защищённым объектам, по крупным объектам дроны работают гораздо хуже. Например, хорошо прикрытое системой ПВО производство «Шахедов» мы пока не смогли поразить в Татарстане. Поэтому для повышения эффективности нам нужны более мощные средства - отметил Романенко.

В настоящее время известно, что украинский производитель дальнобойного вооружения Fire Point завершает работу над баллистической ракетой. В частности, ракету FP-7 дальностью 200 км планируют в ближайшее время испытать во время удара по территории России. Ещё одна баллистическая ракета FP-9 дальностью 800–850 километров будет готова к концу года.

Со своей стороны Дмитрий Снегирёв видит выход в комбинированных атаках, которые позволят прорывать российскую противовоздушную оборону.

Если будет идти речь о комбинированном характере атаки по энергетическому объекту или нескольким объектам, но не более чем по трём одновременно, не будем вдаваться в подробности, то есть о комбинированном характере атаки с использованием дронов-обманок, беспилотников самолётного типа и главное — крылатых ракет FP-5 Flamingo, ПВО Российской Федерации будет не способно противостоять. Мы прорвём систему противовоздушной обороны. Об этом свидетельствуют последние удары по территории Российской Федерации, даже по Москве: Московский нефтеперерабатывающий завод, который они не смогли прикрыть - отметил он.

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Ждать морозов или бить по энергетике раньше?

Ещё один принципиальный вопрос: когда лучше наносить удары и должна ли украинская ответная реакция на российские атаки также быть привязана к холодам?

Снегирёв считает такую логику ошибочной, он убеждён, что откладывать удары не стоит.

Уже нужно бить. Речь идёт о том, что уже практически сентябрь — через месяц начнётся отопительный сезон, а соответственно, и подготовка к отопительному сезону. Нужно срывать сам процесс подготовки к отопительному сезону. Причём атаки по энергетическому комплексу должны носить системный характер - отмечает эксперт.

Ключевым он называет именно системность такого давления.

Если не каждый день, то хотя бы раз в неделю должен быть прилёт по конкретным энергетическим мощностям РФ. Системная работа - отмечает Снегирёв.

Военный эксперт Олег Жданов также считает, что ждать наступления холодов нет смысла, поскольку электроэнергия влияет не только на комфорт населения, но и на функционирование экономики и инфраструктуры.

Нет электричества — нет воды, нет канализации, нет большей части продуктов, потому что им нужны холодильники для хранения, транспортировки и так далее - объясняет Жданов.

По его словам, перебои в электроснабжении способны влиять также на транспорт и промышленность.

Тяговые подстанции обеспечивают движение поездов, тот же городской транспорт, который в большинстве своём электрический. Троллейбусы, трамваи, метро - добавляет эксперт.

Таким образом, военные эксперты уверены, что удары по российской энергетике должны быть не просто зеркальным ответом на атаки РФ, но и одним из средств экономического давления.

Могут ли атаки на российскую энергетику стать сдерживающим фактором?

Снегирёв считает, что Украина в целом должна отказаться от логики, согласно которой ответ следует только после очередной волны российских атак. Он считает, что Киеву стоит отказаться от «зеркального отражения», которое больше подходит для позиции жертвы, и перейти к позиционированию «мы — хищник».

Он убеждён, что такой подход повысит для России цену продолжения кампании против украинской энергосистемы.

Мы должны создать предпосылки, при которых они не смогут наносить удары по нашей энергетике, потому что поймут: их энергетика вышла из строя, и если они продолжат, то, соответственно, будут ещё более тяжёлые последствия - объясняет Снегирёв.

В то же время предыдущие годы войны показали, что Россия готова тратить значительный ракетный и дроновый ресурс на уничтожение украинской энергетики даже без достижения полного коллапса энергосистемы.

Электроэнергетика или нефть: какая цель эффективнее

Не все эксперты единодушны в том, что в первую очередь стоит уничтожать российские объекты электроэнергетики. Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев не считает российскую электроэнергетику оптимальным направлением для использования украинских дальнобойных средств поражения.

Я не являюсь сторонником ударов по энергетическим объектам в России. Потому что примеры массированных ударов по энергетике Украины свидетельствуют о невысокой эффективности таких атак. Если даже РФ, используя сотни ракет и тысячи дронов, не смогла нанести непоправимый или существенный ущерб, либо погрузить Украину во тьму, то, к сожалению, Украина с достаточно небольшим количеством и номенклатурой средств поражения вряд ли способна существенно усложнить работу российских энергетических систем - объясняет он.

По его мнению, гораздо более перспективным остаётся направление, на котором Украина уже продемонстрировала способность создавать для России ощутимые проблемы. Это нефтепереработка и нефтяная логистика.

На мой взгляд, значительно лучше продолжать системную работу по уничтожению российской нефтеперерабатывающей отрасли. И здесь вот эти удары по нефтеперерабатывающей, нефтетранспортной инфраструктуре РФ способны гораздо больше усложнить обеспечение вооружённых сил РФ, чем удары по электроэнергетике или по складам Wildberries, Ozon и других - отмечает Рябцев.

Военные регулярно атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы, что уже создало ощутимые проблемы в топливном секторе страны-агрессора. По данным Reuters, из-за ударов по НПЗ и сокращения доступных мощностей в августе в России вновь возник дефицит топлива, Москва была вынуждена ограничить продажу бензина на части АЗС, запретить экспорт дизельного топлива и импортировать топливо. Ожидается, что топливный кризис в России будет углубляться, а запрет на экспорт продолжит действовать в сентябре.

Показательным стал и удар дальнобойных дронов FP-1 по Омскому НПЗ. Предприятие мощностью около 5,8 млн тонн в год остановило работу. По словам экспертов, из-за зависимости России от иностранного оборудования, доступ к которому ограничен санкциями, восстановление повреждённых мощностей может быть длительным.

Например, в июле объём переработки нефти в России упал до 3,91 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с марта 2005 года.

Удар по доходам РФ: почему эксперты обращают внимание на нефтяные терминалы

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предлагает пойти ещё дальше и смотреть не только на внутреннее обеспечение России топливом, но и на источник валютных доходов, которые позволяют Кремлю продолжать финансировать войну.

Главными целями, на мой взгляд, для Украины на территории России должны быть, если будут такие возможности — именно дальнобойные, они уже частично есть, но без баллистики их трудно реализовать, — экспортные терминалы в Чёрном и Балтийском морях. В Балтийском море это терминалы Приморск, Высоцк, в Чёрном море — Туапсе. Вот эти главные терминалы — это, я думаю, наиболее важные цели для украинцев — считает эксперт.

Логика заключается в том, что повреждение экспортной инфраструктуры непосредственно бьёт по способности России продавать энергоресурсы за рубеж, а значит, напрямую влияет на приток валюты.

Если эти экспортные терминалы будут остановлены, то у России просто не останется другого выбора, кроме как остановить войну, поскольку у неё не будет денег на войну: именно эти терминалы предоставляют России деньги на войну. Через них Россия экспортирует и зарабатывает львиную долю денег - отмечает Омельченко.

Последние события показывают уязвимость российского экспорта к перебоям. По данным Reuters, в первой половине августа экспорт нефти из западных портов России был примерно на 15% ниже запланированного уровня. Одной из причин стали перебои в работе черноморского направления на фоне украинских атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

Что в итоге эффективнее

Дискуссия вокруг возможного ответа на российские атаки на украинскую энергетику на самом деле выходит далеко за рамки принципа "они бьют по нашим электростанциям — мы должны бить по их".

Украина уже обладает возможностью наносить удары по объектам в глубоком тылу РФ, а развитие собственных дальнобойных систем в дальнейшем будет лишь расширять эти возможности. Однако ресурс таких средств остаётся ценным, а значит, ключевым вопросом становится не только то, может ли Украина атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, но и то, где каждое применённое дальнобойное средство принесёт российской военной машине наибольший ущерб.

Поэтому перед Украиной стоит не столько вопрос о том, отвечать ли вообще на российские атаки против энергетики, сколько выбор наиболее экономически и военно эффективной формы такого ответа. Однако очевидно одно: не стоит ждать, пока Россия попытается превратить холод в оружие против украинцев.