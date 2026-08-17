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Частина 5 областей без світла через атаки рф, найскладніше на Херсонщині

Київ • УНН

 • 1878 перегляди

Внаслідок обстрілів знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях, найбільше на Херсонщині. Сьогодні обмежень не прогнозують, але споживання зростає через спеку.

Частина 5 областей без світла через атаки рф, найскладніше на Херсонщині

Частина 5 областей без світла через атаки рф, найскладніше - на Херсонщині, сьогодні без очікуваних графіків по країні, але споживання росте і слід економити, повідомили у понеділок у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.

Деталі

"Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання", - повідомили в Міненерго.

"Найскладніша ситуація на Херсонщині. Через пошкодження енергообʼєктів внаслідок ворожих атак тут знеструмлена найбільша кількість споживачів", - зазначили в міністерстві. 

Як вказано, скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів. 

"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00. Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00", - наголосили у Міненерго.

За даними Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 17 серпня, станом на 09:30, воно було на 6% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 14 серпня. Причина змін – відчутне підвищення температури повітря у більшості регіонів України, порівняно з кінцем минулого тижня. Вчора, 16 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі – 9 серпня.

росія готує масштабну ударну кампанію по енергосистемі Києва до 24 серпня - ISW09.08.26, 05:32 • 19450 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка