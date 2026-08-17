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Часть 5 областей без света из-за атак рф, сложнее всего на Херсонщине

Киев • УНН

 • 1582 просмотра

В результате обстрелов обесточены потребители в Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях, больше всего — на Херсонщине. Сегодня ограничений не прогнозируют, но потребление растёт из-за жары.

Часть 5 областей без света из-за атак рф, сложнее всего на Херсонщине

Часть 5 областей остаётся без света из-за атак РФ, сложнее всего — на Херсонщине; сегодня по стране ожидаемых графиков нет, однако потребление растёт, и следует экономить, сообщили в понедельник в Минэнерго и НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Детали

«В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаётся без электроснабжения», — сообщили в Минэнерго.

«Самая сложная ситуация на Херсонщине. Из-за повреждения энергообъектов в результате вражеских атак здесь обесточено наибольшее количество потребителей», — отметили в министерстве. 

Как указано, везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают всё, чтобы как можно скорее подключить всех потребителей. 

«Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00. Просим потребителей по возможности экономно использовать электроэнергию в вечерние часы — с 18:00 до 22:00», — подчеркнули в Минэнерго.

По данным «Укрэнерго», потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 17 августа, по состоянию на 09:30 оно было на 6% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня — в пятницу, 14 августа. Причина изменений — заметное повышение температуры воздуха в большинстве регионов Украины по сравнению с концом прошлой недели. Вчера, 16 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего воскресенья — 9 августа.

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Юлия Шрамко

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