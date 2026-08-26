У Херсоні росіяни завдали авіаудару по ТЕЦ, є суттєві руйнування - Нафтогаз
Київ • УНН
Російські війська вдарили КАБом по Херсонській ТЕЦ, спричинивши серйозні руйнування. Точний масштаб пошкоджень оцінять після стабілізації безпекової ситуації.
Ворог атакував КАБом ТЕЦ у Херсоні, повідомили у Групі Нафтогаз у середу, пише УНН.
Російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ. Унаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань
"Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація. Координуємо подальші дії з місцевою владою", - зазначив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.
Доповнення
Херсонська ТЕЦ Групи Нафтогаз - виключно цивільний об’єкт, основне призначення якого - постачання тепла жителям міста. Протягом 2026 року ТЕЦ зазнала десятків російських атак, зазначили у Нафтогазі.