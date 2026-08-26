$44.670.0352.090.07
ukenru
08:38 • 10615 перегляди
У Херсоні росіяни завдали авіаудару по ТЕЦ, є суттєві руйнування - Нафтогаз
Ексклюзив
07:30 • 20670 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
07:17 • 14918 перегляди
Дитячі садки в Україні: чи вистачає місць у новому навчальному році
Ексклюзив
07:05 • 17596 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
05:39 • 21286 перегляди
Українські дрони FP-1 уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" і Wildberries у тамбовській області - Fire PointVideo
04:52 • 26746 перегляди
Ранковий удар по Чернігову: загинули жінка та 4-річна дівчинка, 14-річну дитину госпіталізували
04:28 • 22323 перегляди
Губернатор тамбовщини підтвердив атаку на Wildberries і назвав владу Києва "неонацистським режимом"Video
26 серпня, 00:38 • 18406 перегляди
Чому директор ЦРУ прилетів до москви на C-17, здатному перевозити 77 тонн
25 серпня, 21:58 • 13026 перегляди
У Греції за кілька годин спалахнули 39 нових лісових пожеж
25 серпня, 20:46 • 41197 перегляди
Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людейPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+23°
2м/с
57%
752мм
Популярнi новини
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 25435 перегляди
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон04:39 • 20376 перегляди
Сильна пожежа перекрила рух на одній з вулиць у КиєвіPhoto05:32 • 6192 перегляди
Навігація без GPS, нові висоти та способи запуску: у Fire Point розповіли, якими будуть ударні БПЛА у 2027 роціVideo06:00 • 17854 перегляди
Образ "жертви системи" для обвинуваченого в медичній недбалості: публічна стратегія лікаря OdrexPhoto06:30 • 12752 перегляди
Публікації
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
07:30 • 20636 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
Ексклюзив
07:05 • 17574 перегляди
Образ "жертви системи" для обвинуваченого в медичній недбалості: публічна стратегія лікаря OdrexPhoto06:30 • 12912 перегляди
Навігація без GPS, нові висоти та способи запуску: у Fire Point розповіли, якими будуть ударні БПЛА у 2027 роціVideo06:00 • 18015 перегляди
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома25 серпня, 18:20 • 70276 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Ірина Терех
Ярослав Железняк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Китай
Польща
Реклама
УНН Lite
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон04:39 • 20513 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 25566 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 29746 перегляди
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 66679 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 66909 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Financial Times
The Washington Post
Starlink

У Херсоні росіяни завдали авіаудару по ТЕЦ, є суттєві руйнування - Нафтогаз

Київ • УНН

 • 10622 перегляди

Російські війська вдарили КАБом по Херсонській ТЕЦ, спричинивши серйозні руйнування. Точний масштаб пошкоджень оцінять після стабілізації безпекової ситуації.

У Херсоні росіяни завдали авіаудару по ТЕЦ, є суттєві руйнування - Нафтогаз

Ворог атакував КАБом ТЕЦ у Херсоні, повідомили у Групі Нафтогаз у середу, пише УНН.

Російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ. Унаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань

- повідомили у Нафтогазі.

"Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація. Координуємо подальші дії з місцевою владою", - зазначив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

Доповнення

Херсонська ТЕЦ Групи Нафтогаз - виключно цивільний об’єкт, основне призначення якого - постачання тепла жителям міста. Протягом 2026 року ТЕЦ зазнала десятків російських атак, зазначили у Нафтогазі.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Вибухи
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Нафтогаз України
Херсон