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В Херсоне россияне нанесли авиаудар по ТЭЦ, есть существенные разрушения - Нафтогаз

Киев • УНН

 • 5412 просмотра

Российские войска ударили КАБом по Херсонской ТЭЦ, вызвав серьёзные разрушения. Точный масштаб повреждений оценят после стабилизации ситуации с безопасностью.

В Херсоне россияне нанесли авиаудар по ТЭЦ, есть существенные разрушения - Нафтогаз

Враг атаковал КАБом ТЭЦ в Херсоне, сообщили в Группе Нафтогаз в среду, пишет УНН.

Российские войска атаковали управляемой авиационной бомбой Херсонскую ТЭЦ. В результате атаки основной источник тепла для города получил серьёзные разрушения

- сообщили в Нафтогазе.

"Масштаб повреждений можно будет оценить, как только это позволит ситуация с безопасностью. Координируем дальнейшие действия с местными властями", - отметил и.о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

Дополнение

Херсонская ТЭЦ Группы Нафтогаз - исключительно гражданский объект, основное предназначение которого - снабжение теплом жителей города. В течение 2026 года ТЭЦ подверглась десяткам российских атак, отметили в Нафтогазе.

Юлия Шрамко

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