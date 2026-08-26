В Херсоне россияне нанесли авиаудар по ТЭЦ, есть существенные разрушения - Нафтогаз
Киев • УНН
Российские войска ударили КАБом по Херсонской ТЭЦ, вызвав серьёзные разрушения. Точный масштаб повреждений оценят после стабилизации ситуации с безопасностью.
Враг атаковал КАБом ТЭЦ в Херсоне, сообщили в Группе Нафтогаз в среду, пишет УНН.
Российские войска атаковали управляемой авиационной бомбой Херсонскую ТЭЦ. В результате атаки основной источник тепла для города получил серьёзные разрушения
"Масштаб повреждений можно будет оценить, как только это позволит ситуация с безопасностью. Координируем дальнейшие действия с местными властями", - отметил и.о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.
Дополнение
Херсонская ТЭЦ Группы Нафтогаз - исключительно гражданский объект, основное предназначение которого - снабжение теплом жителей города. В течение 2026 года ТЭЦ подверглась десяткам российских атак, отметили в Нафтогазе.