Через атаки рф без світла частина Києва і 6 областей, знеструмлено лінію до ЗАЕС

Ворожі атаки залишили без світла частину Києва і 6 областей, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.

Вночі та вранці ворог здійснив чергову масовану атаку. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів знеструмлена частина споживачів у м. Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів - повідомили у Міненерго.

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Як вказано, "під час повітряної тривоги знеструмилась також високовольтна лінія, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Як наслідок – 15-й раз від початку цього року ЗАЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів. Огляд лінії для виявлення ймовірного місця пошкодження буде здійснений, як тільки це дозволять безпекові умови".

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"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00", - ідеться у повідомленні.

За даними Укренерго, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 20 серпня, станом на 09:30, воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня – у середу. Вчора, 19 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був таким же, як і максимум попереднього дня – у вівторок, 18 серпня.