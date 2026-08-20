Из-за атак рф без света осталась часть Киева и 6 областей, обесточена линия к ЗАЭС

Вражеские атаки оставили без света часть Киева и 6 областей, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Ночью и утром враг совершил очередную массированную атаку. В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов обесточена часть потребителей в г. Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже проводятся аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают всё возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение всех обесточенных потребителей - сообщили в Минэнерго.

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Как указано, "во время воздушной тревоги также обесточилась высоковольтная линия, питающая временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В результате — в 15-й раз с начала этого года ЗАЭС перешла на работу от дизель-генераторов. Осмотр линии для выявления вероятного места повреждения будет проведён, как только это позволят условия безопасности".

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"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00", — говорится в сообщении.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 20 августа, по состоянию на 09:30 оно было на том же уровне, что и днём ранее — в среду. Вчера, 19 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был таким же, как и максимум предыдущего дня — во вторник, 18 августа.