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На окупованій ЗАЕС стався 27-й блекаут - Енергоатом

Київ • УНН

 • 2774 перегляди

ЗАЕС ушістнадцяте цьогоріч втратила зовнішнє живлення. Резервні генератори підтримали критичні системи, але їхнє часте використання зношує обладнання.

На окупованій ЗАЕС стався 27-й блекаут - Енергоатом

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС 27-й блекаут, повідомили в НАЕК "Енергоатом" у четвер, пише УНН.

27-й блекаут на ЗАЕС. Тимчасово окупована Запорізька АЕС впʼятнадцяте за цей рік втратила зовнішнє електроживлення: автоматично ввімкнулися резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки

- повідомили в Енергоатомі.

Як наголошував керівник Енергоатома Павло Ковтонюк, регулярні блекаути на ЗАЕС зношують обладнання та підвищують ризики для безпеки. Часте вмикання дизель-генераторів призводить до швидшої деградації обладнання.

ЗАЕС пережила 26 блекаутів від початку вторгнення, часті знеструмлення зношують обладнання - Енергоатом13.08.26, 12:53 • 3077 переглядiв

"Черговий блекаут вкотре підтверджує: ситуація на Запорізькій АЕС залишається крихкою. Ризики для ядерної та радіаційної безпеки під впливом некомпетентних російських "управлінців" посилюються. Єдиною гарантією безпечної роботи станції залишається деокупація ЗАЕС та повернення під повний контроль України й єдиного легітимного оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом"", - наголосили у НАЕК.

Юлія Шрамко

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