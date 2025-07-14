В Украине утвердили перечень стратегических минералов и недр для аукционов: что вошло в список

$41.780.04
48.840.13
ukenru
Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп
12:42 • 7786 просмотра
Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп
12:26 • 14974 просмотра
Зеленский предложил кресло премьера Юлии Свириденко: что о ней известно
10:15 • 20561 просмотра
50 тысяч гривен единовременно и около 7 тысяч каждый месяц: Кабмин согласовал увеличение помощи до и после рождения ребенка
08:14 • 29080 просмотра
Дополнительные сессии НМТ: кто может принять участие и как подать документы
Эксклюзив
07:47 • 36042 просмотра
«Эту воду в принципе нельзя употреблять»: подробности массового отравления на Закарпатье
14 июля, 06:59 • 33288 просмотра
Белорусский вертолет сбил российский ударный дрон, летевший в Украину - источники
14 июля, 06:07 • 33977 просмотра
Спецпредставитель Трампа Келлог прибыл в Украину: на повестке дня - оружие и санкции
Эксклюзив
14 июля, 06:03 • 30831 просмотра
Почему ежи стали активны днем: признак ли это экологических проблем в Украине
14 июля, 04:09 • 37411 просмотра
Трамп сегодня объявит о предоставлении Украине наступательного оружия - Axios
13 июля, 18:39 • 36586 просмотра
США предоставят рекордное количество оружия Украине и примут самые жесткие санкции против РФ - сенатор Грэм
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
3м/с
27%
749мм
Популярные новости
Погода в Украине 14 июля: где ожидать грозы и жару до +37°14 июля, 03:59 • 18739 просмотра
Атака россиян на Сумщину: есть погибшие и раненые, разрушены дома14 июля, 06:11 • 41801 просмотра
Переговоры о прекращении войны: россия обвиняет Украину и США в "нежелании договариваться"14 июля, 07:12 • 23172 просмотра
"Роуминговый безвиз" с ЕС: Украина одобрила открытие сектора10:45 • 19984 просмотра
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов11:15 • 20394 просмотра
публикации
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов11:15 • 21264 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 266759 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 260990 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 244936 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 261460 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Днепропетровская область
Ровненская область
Реклама
УНН Lite
Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA11:18 • 11693 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 39691 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 36830 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 121906 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 85767 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR
Хранитель

В Украине утвердили перечень стратегических минералов и недр для аукционов: что вошло в список

Киев • УНН

 • 968 просмотра

Кабинет Министров Украины утвердил перечни критических и стратегических минералов, а также 60 участков недр для аукционов и 26 для конкурсов СРП. Это решение позволит привлечь инвесторов к добыче лития, титана, меди и других стратегических полезных ископаемых.

В Украине утвердили перечень стратегических минералов и недр для аукционов: что вошло в список

Кабинет Министров Украины утвердил перечни критических и стратегических минералов, а также 60 участков недр для аукционов и 26 участков для конкурсов СРП, что позволит привлечь инвесторов к добыче лития, титана, меди и других стратегических полезных ископаемых для укрепления обороноспособности и развития экономики Украины. Об этом сообщает Минприроды, пишет УНН.

Детали

Документ разработан во исполнение Закона Украины № 4154-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обновления Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года и регулирования некоторых вопросов относительно полезных ископаемых и компонентов стратегического и критического значения", а также для выполнения раздела 13 "Управление критически важными материалами" Плана Украины для Ukraine Facility.

Утверждение перечней стратегических и критических полезных ископаемых и участков недр является важным шагом для сохранения национальной безопасности, развития инновационного производства и наращивания промышленного потенциала государства. Это решение позволит эффективно управлять ресурсами недр, привлекать инвестиции в добывающую отрасль и создавать новые возможности для развития экономики Украины в долгосрочной перспективе

- подчеркнула Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

Решением утверждено:

  • перечень полезных ископаемых и компонентов стратегического значения, к которому отнесено 11 полезных ископаемых: руды алюминиевые, бериллиевые, медные, никелевые, ниобиевые, стронциевые, танталовые, титановые, урановые, циркониевые, флюорит;
    • перечень полезных ископаемых и компонентов критического значения содержит 28 полезных ископаемых, которые включают и полезные ископаемые стратегического значения: руды алюминиевые, бериллиевые, медные, никелевые, ниобиевые, стронциевые, танталовые, титановые, урановые, циркониевые, флюорит, ванадиевые, висмутовые, вольфрамовые галлиевые, гафниевые, индиевые, редкоземельные, литиевые, мышьяковые, медные, оловянные, свинцовые, скандиевые, сурьмяные, теллуровые, цезиевые, цинковые, соль калийная;
      • перечень участков недр (месторождений полезных ископаемых) стратегического и (или) критического значения, которые будут предоставляться в пользование путем проведения аукциона (электронных торгов) по продаже специального разрешения на пользование недрами – внесено 60 участков недр и месторождений полезных ископаемых с залежами руд титановых, литиевых, медных, никелевых, кобальтовых, ниобиевых, бериллиевых, циркониевых, соли калийной, флюорита, апатита;
        • перечень участков недр (месторождений полезных ископаемых) стратегического значения и (или) критического значения, которые будут предоставляться в пользование путем проведения конкурса на заключение соглашения о разделе продукции, внесено 26 участков недр и месторождений полезных ископаемых с залежами руд ванадиевых, литиевых, титановых, урановых и соли калийной.

          Отмечается, что этот шаг направлен на защиту национальных интересов, усиление обороноспособности государства и создание прозрачных механизмов доступа к недрам. Ожидается, что утверждение перечней будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности добывающей отрасли, развитию промышленных производств и устойчивому экономическому развитию Украины.

          Кроме того, утверждение Перечней является одной из первоочередных задач для успешной реализации договоренностей, определенных в соответствии с Соглашением между Правительством Украины и Правительством США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления, ратифицированного Законом Украины от 08.05.2025 № 4417-ІХ.

          Одобренный Правительством документ является фундаментом для запуска украинского рынка стратегического и критического сырья, а соответственно и наполнения Американско-Украинского инвестиционного фонда. Он позволит существенно улучшить инвестиционный климат государства, будет способствовать становлению Украины полноценным игроком и партнером на международном рынке добывающей отрасли, а также существенно приблизит нас к успешному выполнению требований Плана Ukraine Facility, и стандартов, задекларированных Европейским актом о критическом сырье, что является важным в контексте евроинтеграции отрасли

          - отметила Светлана Гринчук.

          Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально01.05.25, 00:58 • 169846 просмотров

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

          Экономика
          Соединённые Штаты
          Украина
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9