В Украине утвердили перечень стратегических минералов и недр для аукционов: что вошло в список

Кабинет Министров Украины утвердил перечни критических и стратегических минералов, а также 60 участков недр для аукционов и 26 участков для конкурсов СРП, что позволит привлечь инвесторов к добыче лития, титана, меди и других стратегических полезных ископаемых для укрепления обороноспособности и развития экономики Украины. Об этом сообщает Минприроды, пишет УНН.

Детали

Документ разработан во исполнение Закона Украины № 4154-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обновления Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года и регулирования некоторых вопросов относительно полезных ископаемых и компонентов стратегического и критического значения", а также для выполнения раздела 13 "Управление критически важными материалами" Плана Украины для Ukraine Facility.

Утверждение перечней стратегических и критических полезных ископаемых и участков недр является важным шагом для сохранения национальной безопасности, развития инновационного производства и наращивания промышленного потенциала государства. Это решение позволит эффективно управлять ресурсами недр, привлекать инвестиции в добывающую отрасль и создавать новые возможности для развития экономики Украины в долгосрочной перспективе - подчеркнула Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

Решением утверждено:

перечень полезных ископаемых и компонентов стратегического значения, к которому отнесено 11 полезных ископаемых: руды алюминиевые, бериллиевые, медные, никелевые, ниобиевые, стронциевые, танталовые, титановые, урановые, циркониевые, флюорит;

перечень полезных ископаемых и компонентов критического значения содержит 28 полезных ископаемых, которые включают и полезные ископаемые стратегического значения: руды алюминиевые, бериллиевые, медные, никелевые, ниобиевые, стронциевые, танталовые, титановые, урановые, циркониевые, флюорит, ванадиевые, висмутовые, вольфрамовые галлиевые, гафниевые, индиевые, редкоземельные, литиевые, мышьяковые, медные, оловянные, свинцовые, скандиевые, сурьмяные, теллуровые, цезиевые, цинковые, соль калийная;

перечень участков недр (месторождений полезных ископаемых) стратегического и (или) критического значения, которые будут предоставляться в пользование путем проведения аукциона (электронных торгов) по продаже специального разрешения на пользование недрами – внесено 60 участков недр и месторождений полезных ископаемых с залежами руд титановых, литиевых, медных, никелевых, кобальтовых, ниобиевых, бериллиевых, циркониевых, соли калийной, флюорита, апатита;

перечень участков недр (месторождений полезных ископаемых) стратегического значения и (или) критического значения, которые будут предоставляться в пользование путем проведения конкурса на заключение соглашения о разделе продукции, внесено 26 участков недр и месторождений полезных ископаемых с залежами руд ванадиевых, литиевых, титановых, урановых и соли калийной.

Отмечается, что этот шаг направлен на защиту национальных интересов, усиление обороноспособности государства и создание прозрачных механизмов доступа к недрам. Ожидается, что утверждение перечней будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности добывающей отрасли, развитию промышленных производств и устойчивому экономическому развитию Украины.

Кроме того, утверждение Перечней является одной из первоочередных задач для успешной реализации договоренностей, определенных в соответствии с Соглашением между Правительством Украины и Правительством США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления, ратифицированного Законом Украины от 08.05.2025 № 4417-ІХ.

Одобренный Правительством документ является фундаментом для запуска украинского рынка стратегического и критического сырья, а соответственно и наполнения Американско-Украинского инвестиционного фонда. Он позволит существенно улучшить инвестиционный климат государства, будет способствовать становлению Украины полноценным игроком и партнером на международном рынке добывающей отрасли, а также существенно приблизит нас к успешному выполнению требований Плана Ukraine Facility, и стандартов, задекларированных Европейским актом о критическом сырье, что является важным в контексте евроинтеграции отрасли - отметила Светлана Гринчук.

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально