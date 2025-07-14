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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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В Україні затвердили перелік стратегічних мінералів і надр для аукціонів: що увійшло до списку

Київ • УНН

 • 1614 перегляди

Кабінет Міністрів України затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів, а також 60 ділянок надр для аукціонів та 26 для конкурсів УРП. Це рішення дозволить залучити інвесторів до видобутку літію, титану, міді та інших стратегічних корисних копалин.

В Україні затвердили перелік стратегічних мінералів і надр для аукціонів: що увійшло до списку

Кабінет Міністрів України затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів, а також 60 ділянок надр для аукціонів і 26 ділянок для конкурсів УРП, що дозволить залучити інвесторів до видобутку літію, титану, міді та інших стратегічних корисних копалин для зміцнення обороноздатності та розвитку економіки України. Про це повідомляє Міндовкілля, пише УНН.

Деталі

Документ розроблений на виконання Закону України Nº 4154-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оновлення Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року та регулювання деяких питань стосовно корисних копалин та компонентів стратегічного та критичного значення", а також для виконання розділу 13 "Управління критично важливими матеріалами" План України для Ukraine Facility.

Затвердження переліків стратегічних і критичних корисних копалин та ділянок надр є важливим кроком для збереження національної безпеки, розвитку інноваційного виробництва та нарощування промислового потенціалу держави. Це рішення дозволить ефективно управляти ресурсами надр, залучати інвестиції у видобувну галузь та створювати нові можливості для розвитку економіки України в довгостроковій перспективі

- підкреслила Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Рішенням затверджено:

  • перелік корисних копалин та компонентів стратегічного значення, до якого віднесено 11 корисних копалин: руди алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві, флюорит;
    • перелік корисних копалин та компонентів критичного значення містить 28 корисних копалин, які включають і корисні копалини стратегічного значення: руди алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві, флюорит, ванадієві, вісмутові, вольфрамові галієві, гафнієві, індієві, рідкісноземельні, літієві, миш’якові, мідні, олов’яні, свинцеві, скандієві, сурм’яні, телурові, цезієві, цинкові, сіль калійна;
      • перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного та (або) критичного значення, що надаватимуться у користування шляхом проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами – внесено 60 ділянок надр і родовищ корисних копалин з покладами руд титанових, літієвих, мідних, нікелевих, кобальтових, ніобієвих, берилієвих, цирконієвих, солі калійної, флюориту, апатиту;
        • перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного значення та (або) критичного значення, що надаватимуться в користування шляхом проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції внесено 26 ділянок надр та родовищ корисних копалин з покладами руд ванадієвих, літієвих, титанових, уранових і солі калійної.

          Зазначається, що цей крок спрямований на захист національних інтересів, посилення обороноздатності держави та створення прозорих механізмів доступу до надр. Очікується, що затвердження переліків сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості видобувної галузі, розвитку промислових виробництв і сталого економічного розвитку України.

          Крім того, затвердження Переліків є одним із першочергових завдань для успішної реалізації домовленостей, визначених відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, ратифікованої Законом України від 08.05.2025 № 4417-ІХ.

          Схвалений Урядом документ є фундаментом для запуску українського ринку стратегічної та критичної сировини, а відповідно і наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду. Він дозволить суттєво покращити інвестиційний клімат держави, сприятиме становленню України повноцінним гравцем та партнером на міжнародному ринку видобувної галузі, а також суттєво наблизить нас до успішного виконання вимог Плану Ukraine Facility, та стандартів, задекларованих Європейським актом про критичну сировину, що є важливим в контексті євроінтеграції галузі

          - зауважила Світлана Гринчук.

          Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови - офіційно01.05.25, 00:58 • 169846 переглядiв

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

          Економіка
          Сполучені Штати Америки
          Україна
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