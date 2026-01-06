$42.420.13
"Украина - плохая страна, уважаю Путина": в автобусе, ехавшем из Италии, произошел скандал

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Итальянец Рокко, направлявшийся автобусом в Украину, заявил о своем уважении к Путину и назвал Украину "плохой страной". Пассажиры автобуса заявили, что не позволят ему въехать в страну.

"Украина - плохая страна, уважаю Путина": в автобусе, ехавшем из Италии, произошел скандал

В сети активно обсуждают ситуацию, произошедшую в автобусе, следовавшем из Италии в Украину. Один из пассажиров, итальянец по происхождению, заявил, что уважает российского диктатора Владимира Путина и добавил, что Украина "плохая страна", а Владимир Зеленский – "плохой президент". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщения в Threads одной из пассажирок, Дарьи Мельниченко.

Детали

Как отметила Мельниченко, итальянец по имени Рокко вместе со своей женой-украинкой в вышиванке отправился в Украину. Услышав итальянский язык, Рокко начал расспрашивать одну из пассажирок, куда она направляется, а затем заявил, что Украина - "плохая страна" и что он любит Путина.

В ответ пассажирка заявила, что с такими взглядами ему не стоит ехать в Украину. На это итальянец сказал, что такого же мнения придерживается и его жена. После этого другие пассажиры заявили, что не пропустят Рокко в Украину.

В сети появилась соответствующая аудиозапись.

Далее Мельниченко сообщила, что автобус уже доехал до границы и добавила, что на итальянца уже составляют протокол.

Ее и его повели на допрос старший смены. Пишу заявление. Спойлер: мне все сказали, что его не пропустят

- говорится в сообщении.

В то же время журналист Виталий Глагола уточнил в Telegram, что автобус, где произошел этот инцидент, уже подъехал к КПП "Чоп" в Закарпатской области.

По моей информации, автобус, в котором находится этот мужчина, сейчас находится на пункте пропуска "Чоп - Захонь". Я получил комментарий у спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко. Пограничная служба в курсе ситуации, СБУ уже тоже в курсе, комментарии официальные очень, но мы все же знаем, что его в Украину не запустят

- заявил он.

Напомним

В ГПСУ заявили, что после новогодних праздников на польском направлении наблюдаются самые большие очереди на границе за последнее время, что затрудняет пересечение для водителей и пассажиров.

Евгений Устименко

