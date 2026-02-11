НАТО запускает инициативу Arctic Century для усиления сдерживания в Арктике

НАТО объявило о запуске новой инициативы Arctic Century, которая должна объединить военные активности Альянса и союзников в Крайнем Северном регионе в единый оперативный подход и усилить сдерживание на фоне роста военной активности России и интереса Китая к Арктике. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает УНН.

Детали

По словам Рютте, вступление Финляндии и Швеции в НАТО существенно укрепило позиции Альянса в регионе и его арктические возможности. В то же время он подчеркнул, что в условиях активизации российских военных действий и роста геополитического внимания Китая к Крайнему Северу этого недостаточно, поэтому НАТО было вынуждено предпринять дополнительные шаги.

Инициатива Arctic Century предусматривает координацию действий НАТО и стран-союзников в регионе в рамках единой общей концепции. На начальном этапе она объединит масштабные военные учения, в частности Arctic Endurance под руководством Дании и Cold Response в Норвегии. В этих маневрах принимают участие десятки тысяч военнослужащих вместе с техникой, адаптированной к действиям в экстремальных арктических условиях.

Генсек НАТО отметил, что синхронизация таких учений и операций позволит не только укрепить военное присутствие Альянса в Арктике, но и сформировать более целостное видение потенциальных угроз в регионе. Это, по его словам, позволит быстро выявлять пробелы в обороне и оперативно их устранять.

Рютте подчеркнул, что запуск Arctic Century является частью более широкой стратегии НАТО по усилению сдерживания и обороны. Ближайшая встреча министров обороны Альянса будет посвящена реализации оборонных инвестиций и промышленных обязательств, укреплению безопасности на всех направлениях и продолжению поддержки Украины в условиях продолжающейся агрессии России.

По его словам, Альянс и впредь будет сосредоточиваться на коллективной безопасности, осознавая, что стабильность в Арктике является неотъемлемой составляющей безопасности всего евроатлантического пространства.

