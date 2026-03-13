Канада инвестирует десятки миллиардов долларов в военную инфраструктуру Арктики

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о масштабной программе инвестиций в военную инфраструктуру в Арктическом регионе. Правительство планирует направить около 35 млрд канадских долларов на укрепление оборонного присутствия на севере страны. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Основная часть средств пойдет на развитие трех передовых оперативных баз в городах Йеллоунайф, Инувик и Икалуит. По словам Карни, эти объекты должны позволить канадским вооруженным силам эффективно защищать арктический регион даже без поддержки союзников.

Премьер подчеркнул, что инвестиции пойдут на модернизацию аэродромов, строительство ангаров, складов боеприпасов и топлива, а также развитие военных и информационных систем.

Канада берет на себя полную ответственность за защиту нашего арктического суверенитета – заявил Карни во время выступления в Йеллоунайфе.

Повышенное внимание к Арктике связано с ростом геополитической конкуренции в регионе, в частности из-за активности России и Китая, а также из-за открытия новых морских путей вследствие изменения климата.

Правительство Канады планирует к 2035 году увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Арктический регион занимает около 40% территории страны, однако там проживает лишь около 150 тысяч человек, большинство из которых принадлежат к коренному народу инуитов.

