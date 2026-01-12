В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: полиция выясняет обстоятельства
Киев • УНН
Полиция Киева устанавливает обстоятельства нападения ученика с ножом на учительницу и одноклассника 12 января. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, нападавший задержан.
Полиция устанавливает обстоятельства нападения, произошедшего 12 января в одной из школ Киева. Сообщение об инциденте поступило на спецлинию 102 утром. Об этом сообщает полиция Киева, передает УНН.
Детали
"По предварительной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и напал на учительницу и одноклассника" - говорится в сообщении полиции.
Кроме того, указано, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Нападавшего задержали на месте происшествия. Сейчас правоохранители работают в школе и выясняют все обстоятельства инцидента.
Напомним
