В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: полиция выясняет обстоятельства

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Полиция Киева устанавливает обстоятельства нападения ученика с ножом на учительницу и одноклассника 12 января. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, нападавший задержан.

В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: полиция выясняет обстоятельства

Полиция устанавливает обстоятельства нападения, произошедшего 12 января в одной из школ Киева. Сообщение об инциденте поступило на спецлинию 102 утром. Об этом сообщает полиция Киева, передает УНН.

Детали

"По предварительной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и напал на учительницу и одноклассника" - говорится в сообщении полиции.

Кроме того, указано, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Нападавшего задержали на месте происшествия. Сейчас правоохранители работают в школе и выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним

Правоохранители Киева проверяют информацию о возможном нападении на женщину в Святошинском районе. В соцсетях распространяется информация о вооруженном мужчине, который якобы напал на женщину и открыл стрельбу.

