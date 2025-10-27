Партия президента Милея одержала победу на промежуточных парламентских выборах в Аргентине
Киев • УНН
Правоконсервативная партия La Libertad Avanza президента Хавьера Милея победила на промежуточных парламентских выборах в Аргентине 26 октября, набрав 40,78% голосов. Явка составила 67,9%, что является самым низким показателем за 16 лет.
Правоконсервативная партия La Libertad Avanza действующего президента Хавьера Милея одержала победу на промежуточных парламентских выборах в Аргентине, состоявшихся в воскресенье, 26 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Так, после подсчета 98% бюллетеней правящая политсила набрала 40,78% (64 места в Палате депутатов). Левоцентристская Fuerza Patria получила 31,64% (44 места), Provincias Unidas – 7% (8 мест). Остальные партии предварительно получат 8 мест.
Голоса в Палате депутатов распределились так: 42,26% (13 сенаторов) – La Libertad Avanza; 28,39% (7 сенаторов) – Fuerza Patria; 23,7% (4 сенатора) – другие политсилы.
Милей уже объявил о победе, отметив, что правительство пересекло "переломный момент" для восстановления страны.
Как подходит стране фиолетовый (цвет партии La Libertad Avanza – ред.). Мы должны укрепить реформаторский путь в течение следующих двух лет, чтобы закрепить рост и окончательный взлет Аргентины
Также отмечается, что явка на выборах составила 67,9% – это самый низкий показатель за 16 лет.
Напомним
В августе Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Стороны договорились возобновить формат политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.
В Аргентине кандидат в депутаты внезапно умер от сердечного приступа во время дебатов в прямом эфире19.10.25, 10:41 • 8122 просмотра