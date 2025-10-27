Партія президента Мілея здобула перемогу на проміжних парламентських виборах в Аргентині
Правоконсервативна партія La Libertad Avanza президента Хав’єра Мілея перемогла на проміжних парламентських виборах в Аргентині 26 жовтня, набравши 40,78% голосів. Явка склала 67,9%, що є найнижчим показником за 16 років.
Деталі
Так, після підрахунку 98% бюлетенів правляча політсила набрала 40,78% (64 місця у Палаті депутатів). Лівоцентристська Fuerza Patria здобула 31,64% (44 місця), Provincias Unidas - 7% (8 місць). Інші партії попередньо отримають 8 місць.
Голоси в Палаті депутатів розподілились так: 42,26% (13 сенаторів) – La Libertad Avanza; 28,39% (7 сенаторів) – Fuerza Patria; 23,7% (4 сенатори) – інші політсили.
Мілей вже оголосив про перемогу, зазначивши, що уряд перетнув "переломний момент" для відбудови країни.
Як пасує країні фіолетовий (колір партії La Libertad Avanza – ред.). Ми повинні зміцнити реформаторський шлях протягом наступних двох років, щоб закріпити зростання та остаточний злет Аргентини
Також зазначається, що явка на виборах становила 67,9% – це найнижчий показник за 16 років.
