Ексклюзив
08:44
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизника
18 жовтня, 00:34
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
В Аргентині кандидат у депутати раптово помер від серцевого нападу під час дебатів у прямому ефірі

Київ • УНН

 • 1438 перегляди

64-річний кандидат у депутати Ернан Даміані знепритомнів та помер від серцевого нападу під час політичних дебатів у стрімінговому шоу в Аргентині. Його доставили до лікарні, але він був уже мертвий.

В Аргентині кандидат у депутати раптово помер від серцевого нападу під час дебатів у прямому ефірі

В Аргентині 64-річний кандидат у депутати від Радикального громадянського союзу (UCR) Ернан Даміані знепритомнів під час політичних дебатів у стрімінговому шоу Dólar Blue у Місьйонесі та помер. Лідер переніс серцевий напад майже на початку ефіру та був доставлений каретою швидкої допомоги до лікарні імені Рамона Мадаріаги, проте під час госпіталізації він вже був мертвим, пише УНН з посиланням на La Nacion.

Деталі

За повідомленням місцевого ЗМІ Misiones Online, Даміані знепритомнів на очах у учасників програми, серед яких були Росаріо Вільяльба, Вірджинія Вільянуева та Аїда Вастіке, та знімальної групи. Було негайно викликано карету швидкої допомоги, яка прибула через кілька хвилин. Поки прибули служби швидкої допомоги, кандидата надав допомогу лікар та колишній міністр охорони здоров'я провінції Вальтер Вільяльба, який був на місці події.

У цій короткій заяві єдине, що ми хочемо сказати від імені всієї команди Dólar Blue, це здоров'я кандидата Даміані з Unión Cívica Radical (Радикального громадянського союзу). Ми просимо тих, хто був пов'язаний під час прямої трансляції, і тих, хто був свідком того, що сталося, будь ласка, не репостити ці зображення з поваги до його родини та тих, хто був там - заявили учасники програми.

ЗМІ також додали: "Від імені команди Dólar Blue єдине, що ми кажемо, це те, що ми робимо політичну стрімінгову програму. Єдине, на чому ми наголошуємо, це розмови про політику, незважаючи ні на що. І це понад усе. Все інше тут відходить на другий план; програма більше не важлива".

Губернатор Місьйонеса, Уго Пассалаква, також висловився, написавши в соціальних мережах: "З великим шоком і глибоким сумом я сприймаю несподівану звістку про смерть Ернана Даміані. Висловлюю свою вдячність за його кар'єру, активізм і тверді переконання. Мої щирі співчуття його родині. Я завжди буду плекати нашу щиру дружбу та взаємну повагу".

Зі свого боку, сенатор від Чако Віктор Циммерманн, також від UCR, висловив співчуття: "Я глибоко шкодую про смерть нашого колеги по партії Ернана Даміані. Я з його родиною та друзями в цей болісний момент".

Даміані, який був провінційним і національним законодавцем і обіймав керівні посади в Радикальному громадянському союзі, був альтернативним кандидатом на проміжних виборах.

Доповнення

Сем Ріверс, бас-гітарист американського гурту Limp Bizkit, помер на 49-му році життя у суботу, 18 жовтня.

Представник Спілки письменників України, співзасновник Нью-Йоркської групи, поет, перекладач і лінгвіст-кібернетик Юрій Тарнавський помер у віці 91 року.

