Помер бас-гітарист легендарного гурту Limp Bizkit: що відомо про Сема Ріверса
Сем Ріверс, бас-гітарист Limp Bizkit, помер у суботу, 18 жовтня, на 49-му році життя. Група опублікувала повідомлення про смерть у Instagram, не розголошуючи причини.
Сем Ріверс, бас-гітарист американського гурту Limp Bizkit, помер на 49-му році життя у суботу, 18 жовтня. Про це інформує видання People з посиланням на рок-групу у соцмережах, передає УНН.
Деталі
У суботу, 18 жовтня, ню-метал-група Limp Bizkit опублікувала в Instagram повідомлення про смерть Сема Ріверса.
"Сьогодні ми втратили нашого брата. Нашого товариша по групі. Наше б’юче серце", - підписала група фотографію Ріверса.
Ми любимо тебе, Сем. Ми завжди носитимемо тебе з собою. Спочивай з миром, брат. Твоя музика ніколи не закінчиться
Причина смерті поки не розголошується.
Раніше музикант мав серйозні проблеми зі здоров'ям, навіть переніс трансплантацію печінки, але все одно повернувся до музики.
Група висловила глибоке співчуття родині та близьким музиканта і пообіцяла віддати йому належну шану у майбутніх заходах.
Довідково
Відомо, що Ріверс був одним із засновників Limp Bizkit і зробив значний внесок у музичний стиль та звучання гурту.
Він відігравав ключову роль у формуванні характерного поєднання ню-металу та реп-року, завдяки якому Limp Bizkit здобули всесвітню популярність у кінці 1990-х та на початку 2000-х.
Limp Bizkit, відома такими піснями, як "Behind Blue Eyes" та "Take a Look Around".
Нагадаємо
