Умер бас-гитарист легендарной группы Limp Bizkit: что известно о Сэме Риверсе
Киев • УНН
Сэм Риверс, бас-гитарист Limp Bizkit, скончался в субботу, 18 октября, на 49-м году жизни. Группа опубликовала сообщение о смерти в Instagram, не разглашая причины.
Сэм Риверс, бас-гитарист американской группы Limp Bizkit, скончался на 49-м году жизни в субботу, 18 октября. Об этом информирует издание People со ссылкой на рок-группу в соцсетях, передает УНН.
Подробности
В субботу, 18 октября, ню-метал-группа Limp Bizkit опубликовала в Instagram сообщение о смерти Сэма Риверса.
"Сегодня мы потеряли нашего брата. Нашего товарища по группе. Наше бьющееся сердце", - подписала группа фотографию Риверса.
Мы любим тебя, Сэм. Мы всегда будем носить тебя с собой. Покойся с миром, брат. Твоя музыка никогда не закончится
Причина смерти пока не разглашается.
Ранее музыкант имел серьезные проблемы со здоровьем, даже перенес трансплантацию печени, но все равно вернулся к музыке.
Группа выразила глубокие соболезнования семье и близким музыканта и пообещала отдать ему должное в будущих мероприятиях.
Справка
Известно, что Риверс был одним из основателей Limp Bizkit и внес значительный вклад в музыкальный стиль и звучание группы.
Он играл ключевую роль в формировании характерного сочетания ню-метала и рэп-рока, благодаря которому Limp Bizkit получили всемирную популярность в конце 1990-х и начале 2000-х.
Limp Bizkit, известная такими песнями, как "Behind Blue Eyes" и "Take a Look Around".
