21:14 • 9490 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
20:45 • 17283 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 24057 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59 • 38202 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 30330 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 45588 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 67885 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 46583 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 48822 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36728 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
Умер бас-гитарист легендарной группы Limp Bizkit: что известно о Сэме Риверсе

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Сэм Риверс, бас-гитарист Limp Bizkit, скончался в субботу, 18 октября, на 49-м году жизни. Группа опубликовала сообщение о смерти в Instagram, не разглашая причины.

Умер бас-гитарист легендарной группы Limp Bizkit: что известно о Сэме Риверсе

Сэм Риверс, бас-гитарист американской группы Limp Bizkit, скончался на 49-м году жизни в субботу, 18 октября. Об этом информирует издание People со ссылкой на рок-группу в соцсетях, передает УНН.

Подробности

В субботу, 18 октября, ню-метал-группа Limp Bizkit опубликовала в Instagram сообщение о смерти Сэма Риверса.

"Сегодня мы потеряли нашего брата. Нашего товарища по группе. Наше бьющееся сердце", - подписала группа фотографию Риверса.

Мы любим тебя, Сэм. Мы всегда будем носить тебя с собой. Покойся с миром, брат. Твоя музыка никогда не закончится

- говорится в сообщении.

Причина смерти пока не разглашается.

Ранее музыкант имел серьезные проблемы со здоровьем, даже перенес трансплантацию печени, но все равно вернулся к музыке.

Группа выразила глубокие соболезнования семье и близким музыканта и пообещала отдать ему должное в будущих мероприятиях.

Справка

Известно, что Риверс был одним из основателей Limp Bizkit и внес значительный вклад в музыкальный стиль и звучание группы.

Он играл ключевую роль в формировании характерного сочетания ню-метала и рэп-рока, благодаря которому Limp Bizkit получили всемирную популярность в конце 1990-х и начале 2000-х.

Limp Bizkit, известная такими песнями, как "Behind Blue Eyes" и "Take a Look Around".

Напомним

Легендарный гитарист и вокалист группы Kiss Эйс Фрейли (настоящее имя - Пол Дэниел Фрейли) умер в возрасте 74 лет.

Вита Зеленецкая

КультураНовости Мира