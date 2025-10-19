В Аргентине кандидат в депутаты внезапно умер от сердечного приступа во время дебатов в прямом эфире

В Аргентине 64-летний кандидат в депутаты от Радикального гражданского союза (UCR) Эрнан Дамиани потерял сознание во время политических дебатов в стриминговом шоу Dólar Blue в Мисьонесе и умер. Лидер перенес сердечный приступ почти в начале эфира и был доставлен каретой скорой помощи в больницу имени Рамона Мадариаги, однако во время госпитализации он уже был мертв, пишет УНН со ссылкой на La Nacion.

Детали

По сообщению местного СМИ Misiones Online, Дамиани потерял сознание на глазах у участников программы, среди которых были Росарио Вильяльба, Вирджиния Вильянуэва и Аида Вастике, и съемочной группы. Была немедленно вызвана карета скорой помощи, которая прибыла через несколько минут. Пока прибыли службы скорой помощи, кандидату оказал помощь врач и бывший министр здравоохранения провинции Вальтер Вильяльба, который был на месте происшествия.

В этом коротком заявлении единственное, что мы хотим сказать от имени всей команды Dólar Blue, это здоровье кандидата Дамиани из Unión Cívica Radical (Радикального гражданского союза). Мы просим тех, кто был связан во время прямой трансляции, и тех, кто был свидетелем того, что произошло, пожалуйста, не репостить эти изображения из уважения к его семье и тем, кто был там - заявили участники программы.

СМИ также добавили: "От имени команды Dólar Blue единственное, что мы говорим, это то, что мы делаем политическую стриминговую программу. Единственное, на чем мы настаиваем, это разговоры о политике, несмотря ни на что. И это превыше всего. Все остальное здесь отходит на второй план; программа больше не важна".

Губернатор Мисьонеса, Уго Пассалаква, также высказался, написав в социальных сетях: "С большим шоком и глубокой печалью я воспринимаю неожиданную весть о смерти Эрнана Дамиани. Выражаю свою благодарность за его карьеру, активизм и твердые убеждения. Мои искренние соболезнования его семье. Я всегда буду лелеять нашу искреннюю дружбу и взаимное уважение".

Со своей стороны, сенатор от Чако Виктор Циммерманн, также от UCR, выразил соболезнования: "Я глубоко сожалею о смерти нашего коллеги по партии Эрнана Дамиани. Я с его семьей и друзьями в этот болезненный момент".

Дамиани, который был провинциальным и национальным законодателем и занимал руководящие должности в Радикальном гражданском союзе, был альтернативным кандидатом на промежуточных выборах.

