В Аргентине кандидат в депутаты внезапно умер от сердечного приступа во время дебатов в прямом эфире

18 октября, 21:14 • 18565 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 35948 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 34447 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 38770 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 49931 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 70023 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 47725 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 49494 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 37085 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 25896 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
Большинство немцев против выплат Bürgergeld украинским беженцам18 октября, 22:28 • 14196 просмотра
Аналог Shahed с искусственным интеллектом: США и Украина создали беспилотник с дальностью полета до 1600 км18 октября, 23:56 • 10955 просмотра
Финансовая и военная поддержка Украины со стороны Запада заметно сократилась - СМИ19 октября, 00:21 • 13063 просмотра
Россия приступила к изготовлению прототипа одномоторного истребителя Су-7519 октября, 02:24 • 8442 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется04:31 • 10528 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 98207 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 120912 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 144646 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 109188 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 134260 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется04:31 • 10749 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 27274 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 42771 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 47777 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 75455 просмотра
В Аргентине кандидат в депутаты внезапно умер от сердечного приступа во время дебатов в прямом эфире

Киев • УНН

 • 1198 просмотра

64-летний кандидат в депутаты Эрнан Дамиани потерял сознание и умер от сердечного приступа во время политических дебатов в стриминговом шоу в Аргентине. Его доставили в больницу, но он был уже мертв.

В Аргентине кандидат в депутаты внезапно умер от сердечного приступа во время дебатов в прямом эфире

В Аргентине 64-летний кандидат в депутаты от Радикального гражданского союза (UCR) Эрнан Дамиани потерял сознание во время политических дебатов в стриминговом шоу Dólar Blue в Мисьонесе и умер. Лидер перенес сердечный приступ почти в начале эфира и был доставлен каретой скорой помощи в больницу имени Рамона Мадариаги, однако во время госпитализации он уже был мертв, пишет УНН со ссылкой на La Nacion.

Детали

По сообщению местного СМИ Misiones Online, Дамиани потерял сознание на глазах у участников программы, среди которых были Росарио Вильяльба, Вирджиния Вильянуэва и Аида Вастике, и съемочной группы. Была немедленно вызвана карета скорой помощи, которая прибыла через несколько минут. Пока прибыли службы скорой помощи, кандидату оказал помощь врач и бывший министр здравоохранения провинции Вальтер Вильяльба, который был на месте происшествия.

В этом коротком заявлении единственное, что мы хотим сказать от имени всей команды Dólar Blue, это здоровье кандидата Дамиани из Unión Cívica Radical (Радикального гражданского союза). Мы просим тех, кто был связан во время прямой трансляции, и тех, кто был свидетелем того, что произошло, пожалуйста, не репостить эти изображения из уважения к его семье и тем, кто был там - заявили участники программы.

СМИ также добавили: "От имени команды Dólar Blue единственное, что мы говорим, это то, что мы делаем политическую стриминговую программу. Единственное, на чем мы настаиваем, это разговоры о политике, несмотря ни на что. И это превыше всего. Все остальное здесь отходит на второй план; программа больше не важна".

Губернатор Мисьонеса, Уго Пассалаква, также высказался, написав в социальных сетях: "С большим шоком и глубокой печалью я воспринимаю неожиданную весть о смерти Эрнана Дамиани. Выражаю свою благодарность за его карьеру, активизм и твердые убеждения. Мои искренние соболезнования его семье. Я всегда буду лелеять нашу искреннюю дружбу и взаимное уважение".

Со своей стороны, сенатор от Чако Виктор Циммерманн, также от UCR, выразил соболезнования: "Я глубоко сожалею о смерти нашего коллеги по партии Эрнана Дамиани. Я с его семьей и друзьями в этот болезненный момент".

Дамиани, который был провинциальным и национальным законодателем и занимал руководящие должности в Радикальном гражданском союзе, был альтернативным кандидатом на промежуточных выборах.

Дополнение

Сэм Риверс, бас-гитарист американской группы Limp Bizkit, умер на 49-м году жизни в субботу, 18 октября.

Представитель Союза писателей Украины, сооснователь Нью-Йоркской группы, поэт, переводчик и лингвист-кибернетик Юрий Тарнавский умер в возрасте 91 года.

Павел Зинченко

