$41.640.12
48.520.01
ukenru
11:03 • 3076 перегляди
У США помер український поет і літературознавець Юрій Тарнавський

Київ • УНН

 • 1312 перегляди

Юрій Тарнавський, співзасновник Нью-Йоркської групи, помер у віці 91 року 14 жовтня 2025 року. Письменник, перекладач та лінгвіст-кібернетик народився на Львівщині у 1934 році та емігрував до США у 1950-х.

У США помер український поет і літературознавець Юрій Тарнавський

Представник Спілки письменників України, співзасновник Нью-Йоркської групи, поет, перекладач і лінгвіст-кібернетик Юрій Тарнавський помер у віці 91 року. 

Передає УНН із посиланням на сторінку Yuriy Tarnawsky у соцмережі.

Деталі

Юрій Тарнавський відійшов у засвіти 14 жовтня 2025 року. Про смерть відомого письменника, перекладача та лінгвіст повідомила його дружина.

Юрій Тарнавський народився на Львівщині (місто Турка) в родині вчителів, у 1934 році. Відомо, що майбутньому письменнику довелося жити у таборі для переміщених осіб в Німеччині, місті Новий Ульм. Тарнавський у 40-их роках навчався в українській та німецькій гімназіях, середню освіту здобув у Мюнхені. На початку 1950-их він емігрував до США. Там оселився з сім'єю в штаті Нью-Джерсі. В 1956-му році Тарнавський закінчив коледж інженерії в місті Ньюарк, згодом працював у компанії IBM, займаючись експертними системами.

Про Юрія Тарнавського відомо, як про одного з засновників Нью-Йоркської групи українських аванґардних письменників. Він писв тексти українською та англійською мовами, у яких поєднував зокрема експериментальні поетичні форми.

Перша поетична збірка Тарнавського під назвою "Життя в місті" вийшла у 1956 році. У 1961-му видано перший роман "Шляхи". У період з початку до середини 90-х років Тарнавський був професором української мови та культури в Колумбійському університеті

Нагадаємо

У червні на 86-му році життя помер український поет, дисидент та багаторічний політв'язень радянських таборів Ігор Калинець. Він був засуджений у 1972 році за свої вірші і перебував у Пермських концтаборах разом з іншими відомими українцями, також він є лауреатом Шевченківської премії.

Ігор Тележніков

СуспільствоКультура
Нью-Джерсі
Мюнхен
Німеччина
Сполучені Штати Америки