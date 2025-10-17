У США помер український поет і літературознавець Юрій Тарнавський
Юрій Тарнавський, співзасновник Нью-Йоркської групи, помер у віці 91 року 14 жовтня 2025 року. Письменник, перекладач та лінгвіст-кібернетик народився на Львівщині у 1934 році та емігрував до США у 1950-х.
Представник Спілки письменників України, співзасновник Нью-Йоркської групи, поет, перекладач і лінгвіст-кібернетик Юрій Тарнавський помер у віці 91 року.
Юрій Тарнавський відійшов у засвіти 14 жовтня 2025 року. Про смерть відомого письменника, перекладача та лінгвіст повідомила його дружина.
Юрій Тарнавський народився на Львівщині (місто Турка) в родині вчителів, у 1934 році. Відомо, що майбутньому письменнику довелося жити у таборі для переміщених осіб в Німеччині, місті Новий Ульм. Тарнавський у 40-их роках навчався в українській та німецькій гімназіях, середню освіту здобув у Мюнхені. На початку 1950-их він емігрував до США. Там оселився з сім'єю в штаті Нью-Джерсі. В 1956-му році Тарнавський закінчив коледж інженерії в місті Ньюарк, згодом працював у компанії IBM, займаючись експертними системами.
Про Юрія Тарнавського відомо, як про одного з засновників Нью-Йоркської групи українських аванґардних письменників. Він писв тексти українською та англійською мовами, у яких поєднував зокрема експериментальні поетичні форми.
Перша поетична збірка Тарнавського під назвою "Життя в місті" вийшла у 1956 році. У 1961-му видано перший роман "Шляхи". У період з початку до середини 90-х років Тарнавський був професором української мови та культури в Колумбійському університеті
