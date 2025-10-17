$41.640.12
В США умер украинский поэт и литературовед Юрий Тарнавский

Киев • УНН

 • 1090 просмотра

Юрий Тарнавский, сооснователь Нью-Йоркской группы, умер в возрасте 91 года 14 октября 2025 года. Писатель, переводчик и лингвист-кибернетик родился на Львовщине в 1934 году и эмигрировал в США в 1950-х.

В США умер украинский поэт и литературовед Юрий Тарнавский

Представитель Союза писателей Украины, соучредитель Нью-Йоркской группы, поэт, переводчик и лингвист-кибернетик Юрий Тарнавский скончался в возрасте 91 года.

Передает УНН со ссылкой на страницу Yuriy Tarnawsky в соцсети.

Подробности

Юрий Тарнавский ушел из жизни 14 октября 2025 года. О смерти известного писателя, переводчика и лингвиста сообщила его жена.

Юрий Тарнавский родился на Львовщине (город Турка) в семье учителей в 1934 году. Известно, что будущему писателю пришлось жить в лагере для перемещенных лиц в Германии, городе Новый Ульм. Тарнавский в 40-х годах учился в украинской и немецкой гимназиях, среднее образование получил в Мюнхене. В начале 1950-х он эмигрировал в США. Там поселился с семьей в штате Нью-Джерси. В 1956 году Тарнавский окончил инженерный колледж в городе Ньюарк, впоследствии работал в компании IBM, занимаясь экспертными системами.

О Юрии Тарнавском известно, как об одном из основателей Нью-Йоркской группы украинских авангардных писателей. Он писал тексты на украинском и английском языках, в которых сочетал, в частности, экспериментальные поэтические формы.

Первый поэтический сборник Тарнавского под названием "Жизнь в городе" вышел в 1956 году. В 1961 году издан первый роман "Пути". В период с начала до середины 90-х годов Тарнавский был профессором украинского языка и культуры в Колумбийском университете.

Напомним

В июне на 86-м году жизни скончался украинский поэт, диссидент и многолетний политзаключенный советских лагерей Игорь Калинец. Он был осужден в 1972 году за свои стихи и находился в Пермских концлагерях вместе с другими известными украинцами, также он является лауреатом Шевченковской премии.

Игорь Тележников

ОбществоКультура
Нью-Джерси
Мюнхен
Германия
Соединённые Штаты