В США умер украинский поэт и литературовед Юрий Тарнавский

Юрий Тарнавский, сооснователь Нью-Йоркской группы, умер в возрасте 91 года 14 октября 2025 года. Писатель, переводчик и лингвист-кибернетик родился на Львовщине в 1934 году и эмигрировал в США в 1950-х.