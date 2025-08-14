Зеленський поговорив із президентом Аргентини: буде радий бачити Мілея в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм, домовилися відновити формат політичних консультацій між міністерствами закордонних справ двох країн, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава держави поінформував про нещодавні контакти з партнерами та наголосив, що позиція України абсолютно чітка: потрібні чесний мир і надійні гарантії безпеки. Хав’єр Мілей висловив готовність докласти особистих зусиль заради досягнення миру.

Зеленський відзначив економічні успіхи Аргентини, передусім дерегуляцію та подолання інфляції. Президент України привітав Президента Аргентини із цими результатами й побажав подальших успіхів. Глава держави зазначив, що Україна зацікавлена у вивченні досвіду Аргентини. Лідери обговорили відповідну можливість.

Європа розглядає варіанти місця для саміту Трампа, Зеленського та путіна - ЗМІ

Президенти приділили детальну увагу розвитку двосторонніх відносин, передусім співпраці у сферах технологій, економіки, аграрної промисловості та багатьох інших галузях.

Крім того, домовилися відновити формат політичних консультацій між міністерствами закордонних справ двох країн. Команди активно працюватимуть над тим, щоб вони відбулися найближчим часом.

Зеленський подякував Хав’єру Мілею за участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Президент Аргентини запевнив у тому, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку.

Лідери узгодили свої наступні контакти. Зеленський наголосив, що буде радий бачити Хав’єра Мілея в Україні.

Трамп зателефонує Зеленському та європейським лідерам після саміту з путіним - ЗМІ