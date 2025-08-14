Зеленський поговорив із президентом Аргентини: буде радий бачити Мілея в Україні

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Ексклюзив
14:49 • 17008 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 23619 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 25148 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 20876 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 25877 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 41106 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 131150 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 71720 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 68612 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 61056 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.8м/с
46%
755мм
Популярнi новини
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo14 серпня, 08:48 • 117331 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов14 серпня, 08:55 • 58738 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 78863 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 30318 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 22985 перегляди
Публікації
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14:49 • 17000 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14:23 • 23610 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
13:54 • 25142 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 23203 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 30529 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Михайло Федоров
Олександр Усик
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14:12 • 6746 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 79564 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 54076 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 74565 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 126350 перегляди
Актуальне
Fox News
Шахед-136
Мі-8
Starlink
YouTube

Зеленський поговорив із президентом Аргентини: буде радий бачити Мілея в Україні

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Президенти України та Аргентини обговорили мир, економіку та співпрацю. Вони домовилися відновити політичні консультації між МЗС.

Зеленський поговорив із президентом Аргентини: буде радий бачити Мілея в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм, домовилися відновити формат політичних консультацій між міністерствами закордонних справ двох країн, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава держави поінформував про нещодавні контакти з партнерами та наголосив, що позиція України абсолютно чітка: потрібні чесний мир і надійні гарантії безпеки. Хав’єр Мілей висловив готовність докласти особистих зусиль заради досягнення миру.

Зеленський відзначив економічні успіхи Аргентини, передусім дерегуляцію та подолання інфляції. Президент України привітав Президента Аргентини із цими результатами й побажав подальших успіхів. Глава держави зазначив, що Україна зацікавлена у вивченні досвіду Аргентини. Лідери обговорили відповідну можливість.

Європа розглядає варіанти місця для саміту Трампа, Зеленського та путіна - ЗМІ14.08.25, 15:31 • 3382 перегляди

Президенти приділили детальну увагу розвитку двосторонніх відносин, передусім співпраці у сферах технологій, економіки, аграрної промисловості та багатьох інших галузях.

Крім того, домовилися відновити формат політичних консультацій між міністерствами закордонних справ двох країн. Команди активно працюватимуть над тим, щоб вони відбулися найближчим часом.

Зеленський подякував Хав’єру Мілею за участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Президент Аргентини запевнив у тому, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку.

Лідери узгодили свої наступні контакти. Зеленський наголосив, що буде радий бачити Хав’єра Мілея в Україні.

Трамп зателефонує Зеленському та європейським лідерам після саміту з путіним - ЗМІ14.08.25, 18:02 • 5100 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Хав'єр Мілей
Аргентина
Володимир Зеленський
Україна