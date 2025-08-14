$41.510.09
Эксклюзив
14:49 • 18175 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 25330 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 26648 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 21764 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 26666 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 42051 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 135160 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 73693 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 70677 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 62808 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Зеленский поговорил с президентом Аргентины: будет рад видеть Милея в Украине

Киев • УНН

 1108 просмотра

Президенты Украины и Аргентины обсудили мир, экономику и сотрудничество. Они договорились возобновить политические консультации между МИД.

Зеленский поговорил с президентом Аргентины: будет рад видеть Милея в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Аргентины Хавьером Милеем, договорились возобновить формат политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства проинформировал о недавних контактах с партнерами и подчеркнул, что позиция Украины абсолютно четкая: нужны честный мир и надежные гарантии безопасности. Хавьер Милей выразил готовность приложить личные усилия ради достижения мира.

Зеленский отметил экономические успехи Аргентины, прежде всего дерегуляцию и преодоление инфляции. Президент Украины поздравил Президента Аргентины с этими результатами и пожелал дальнейших успехов. Глава государства отметил, что Украина заинтересована в изучении опыта Аргентины. Лидеры обсудили соответствующую возможность.

Европа рассматривает варианты места для саммита Трампа, Зеленского и путина - СМИ14.08.25, 15:31 • 3412 просмотров

Президенты уделили детальное внимание развитию двусторонних отношений, прежде всего сотрудничеству в сферах технологий, экономики, аграрной промышленности и многих других отраслях.

Кроме того, договорились возобновить формат политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран. Команды активно будут работать над тем, чтобы они состоялись в ближайшее время.

Зеленский поблагодарил Хавьера Милея за участие в Международной коалиции за возвращение украинских детей. Президент Аргентины заверил в том, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку.

Лидеры согласовали свои следующие контакты. Зеленский подчеркнул, что будет рад видеть Хавьера Милея в Украине.

Трамп позвонит Зеленскому и европейским лидерам после саммита с путиным - СМИ14.08.25, 18:02 • 5310 просмотров

Антонина Туманова

