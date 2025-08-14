Зеленский поговорил с президентом Аргентины: будет рад видеть Милея в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Аргентины Хавьером Милеем, договорились возобновить формат политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства проинформировал о недавних контактах с партнерами и подчеркнул, что позиция Украины абсолютно четкая: нужны честный мир и надежные гарантии безопасности. Хавьер Милей выразил готовность приложить личные усилия ради достижения мира.

Зеленский отметил экономические успехи Аргентины, прежде всего дерегуляцию и преодоление инфляции. Президент Украины поздравил Президента Аргентины с этими результатами и пожелал дальнейших успехов. Глава государства отметил, что Украина заинтересована в изучении опыта Аргентины. Лидеры обсудили соответствующую возможность.

Европа рассматривает варианты места для саммита Трампа, Зеленского и путина - СМИ

Президенты уделили детальное внимание развитию двусторонних отношений, прежде всего сотрудничеству в сферах технологий, экономики, аграрной промышленности и многих других отраслях.

Кроме того, договорились возобновить формат политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран. Команды активно будут работать над тем, чтобы они состоялись в ближайшее время.

Зеленский поблагодарил Хавьера Милея за участие в Международной коалиции за возвращение украинских детей. Президент Аргентины заверил в том, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку.

Лидеры согласовали свои следующие контакты. Зеленский подчеркнул, что будет рад видеть Хавьера Милея в Украине.

Трамп позвонит Зеленскому и европейским лидерам после саммита с путиным - СМИ