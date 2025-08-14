$41.510.09
Трамп позвонит Зеленскому и европейским лидерам после саммита с путиным - СМИ

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Президент США Дональд Трамп считает, что путин готов к сделке и планирует позвонить Зеленскому и европейским лидерам после встречи. Он надеется, что санкции и экономические стимулы повлияют на решение о мирном соглашении.

Трамп позвонит Зеленскому и европейским лидерам после саммита с путиным - СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский диктатор владимир путин собирается заключить сделку. Он отметил, что позвонит Президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после ее завершения, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Я позвоню Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после встречи, но не буду звонить никому, если встреча пройдет неудачно 

- отметил Трамп.

Он также добавил, что надеется, что санкции и экономические стимулы могут повлиять на путина в принятии решения относительно мирного соглашения.

Экономические стимулы и санкции очень мощные. Завтрашние переговоры позволят провести вторую встречу для достижения мирного соглашения 

- отметил Трамп.

Президент США также заявил, что пообщается со СМИ после саммита, но отметил, что не знает, будет ли совместная пресс-конференция с президентом россии. Ранее Белый дом заявил, что после встречи двух лидеров состоится совместная пресс-конференция.

Дополнение

Представитель российского диктатора дмитрий песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".

Как сообщила пресс-секретарь Белого Дома, президент США Дональд Трамп имеет инструменты для санкций против россии, но приоритетом является дипломатия. Завтра он встретится с путиным на Аляске для обсуждения прекращения огня в Украине без разделения территорий.

Павел Зинченко

