Трамп позвонит Зеленскому и европейским лидерам после саммита с путиным - СМИ
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп считает, что путин готов к сделке и планирует позвонить Зеленскому и европейским лидерам после встречи. Он надеется, что санкции и экономические стимулы повлияют на решение о мирном соглашении.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский диктатор владимир путин собирается заключить сделку. Он отметил, что позвонит Президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после ее завершения, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Я позвоню Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после встречи, но не буду звонить никому, если встреча пройдет неудачно
Он также добавил, что надеется, что санкции и экономические стимулы могут повлиять на путина в принятии решения относительно мирного соглашения.
Экономические стимулы и санкции очень мощные. Завтрашние переговоры позволят провести вторую встречу для достижения мирного соглашения
Президент США также заявил, что пообщается со СМИ после саммита, но отметил, что не знает, будет ли совместная пресс-конференция с президентом россии. Ранее Белый дом заявил, что после встречи двух лидеров состоится совместная пресс-конференция.
Дополнение
Представитель российского диктатора дмитрий песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".
Как сообщила пресс-секретарь Белого Дома, президент США Дональд Трамп имеет инструменты для санкций против россии, но приоритетом является дипломатия. Завтра он встретится с путиным на Аляске для обсуждения прекращения огня в Украине без разделения территорий.