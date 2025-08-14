Трамп зателефонує Зеленському та європейським лідерам після саміту з путіним - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що, на його думку, російський диктатор володимир путін збирається укласти угоду. Він зазначив, що подзвонить Президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після її завершення, пише УНН з посиланням на Sky News.

Я зателефоную Володимиру Зеленському та європейським лідерам після зустрічі, але не дзвонитиму нікому, якщо зустріч пройде невдало - зазначив Трамп.

Він також додав, що сподівається, що санкції та економічні стимули можуть вплинути на путіна у прийнятті рішення щодо мирної угоди.

Економічні стимули та санкції є дуже потужними. Завтрашні переговори дозволять провести другу зустріч для досягнення мирної угоди - зазначив Трамп.

Президент США також заявив, що поспілкується зі ЗМІ після саміту, але зазначив, що не знає, чи буде спільна прес-конференція з президентом росії. Раніше Білий дім заявив, що після зустрічі двох лідерів відбудеться спільна пресконференція.

Доповнення

Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".

Як повідомила речниця Білого Дому, президент США Дональд Трамп має інструменти для санкцій проти росії, але пріоритетом є дипломатія. Завтра він зустрінеться з путіним на Алясці для обговорення припинення вогню в Україні без поділу територій.