Ексклюзив
14:53 • 5742 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
12:54 • 30577 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:21 • 24086 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 40439 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 25408 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 70568 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 47549 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 46912 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 114152 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 59217 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
Зеленський запросив президента Аргентини до України для обговорення ключових перспектив

Київ • УНН

 • 652 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Зеленський запросив Мілея до України для продовження діалогу та обговорення розвитку відносин між країнами.

Зеленський запросив президента Аргентини до України для обговорення ключових перспектив

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм та запросив його до України, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Глава держави привітав Хав’єра Мілея з перемогою його партії на парламентських виборах. Президент України зазначив, що Аргентина багато робить, щоб досягти успіху й бути сильною, і побажав, щоб і надалі вдавалося реалізовувати всі необхідні реформи.

Володимир Зеленський запросив Президента Аргентини до України, щоб продовжити діалог та обговорити ключові перспективи розвитку відносин між країнами. Україна та Аргентина можуть реалізувати багато проєктів разом. Лідери домовилися, що їхні команди будуть у контакті 

- йдеться у повідомленні.

Партія президента Мілея здобула перемогу на проміжних парламентських виборах в Аргентині27.10.25, 07:14 • 6253 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Хав'єр Мілей
Аргентина
Володимир Зеленський
Україна