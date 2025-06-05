Во Франции двух футболистов дисквалифицировали на два матча за сокрытие радужных флажков - СМИ
Киев • УНН
Матич и Хассан дисквалифицированы на два матча за сокрытие радужного флага на футболках. Градит наказан за гомофобное замечание во время матча.
Футболисты Неманья Матич ("Олимпик Лион") и Ахмед Хассан ("Гавр") были дисквалифицированы на два матча за закрытие небольшого радужного флага на своих футболках во время матча 17 мая. Таким образом Французская Первая Лига провела кампанию против гомофобии, пишет УНН со ссылкой на NOS.
Детали
Обоих игроков также обязали принять участие в информационной кампании против гомофобии в футболе. Также Джонатан Градит ("Ланс") должен будет пересмотреть матч в начале будущего сезона, поскольку он сделал гомофобное замечание во время перерыва матча против "Монако".
Кампания KNVB против расизма и дискриминации также привела к спорам в Нидерландах. Например, тогдашний капитан "Фейеноорда" Оркун Кёккю дважды отказался носить браслет OneLove в цветах радуги, как и капитан "Эксельсиора" Редуан эль Яакуби, которого также дисвалифицировали. Эта дисквалификация была отменена в 2023 году.
Дополнение
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