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Во Франции двух футболистов дисквалифицировали на два матча за сокрытие радужных флажков - СМИ

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Матич и Хассан дисквалифицированы на два матча за сокрытие радужного флага на футболках. Градит наказан за гомофобное замечание во время матча.

Во Франции двух футболистов дисквалифицировали на два матча за сокрытие радужных флажков - СМИ

Футболисты Неманья Матич ("Олимпик Лион") и Ахмед Хассан ("Гавр") были дисквалифицированы на два матча за закрытие небольшого радужного флага на своих футболках во время матча 17 мая. Таким образом Французская Первая Лига провела кампанию против гомофобии, пишет УНН со ссылкой на NOS.

Детали

Обоих игроков также обязали принять участие в информационной кампании против гомофобии в футболе. Также Джонатан Градит ("Ланс") должен будет пересмотреть матч в начале будущего сезона, поскольку он сделал гомофобное замечание во время перерыва матча против "Монако".

Кампания KNVB против расизма и дискриминации также привела к спорам в Нидерландах. Например, тогдашний капитан "Фейеноорда" Оркун Кёккю дважды отказался носить браслет OneLove в цветах радуги, как и капитан "Эксельсиора" Редуан эль Яакуби, которого также дисвалифицировали. Эта дисквалификация была отменена в 2023 году.

Дополнение

Парламент Венгрии принял закон о запрете ЛГБТК+ прайдов, ссылаясь на защиту детей. За нарушение предусмотрены штрафы и использование распознавания лиц.

Тысячи аргентинцев вышли на ЛГБТ-марш в 23 городах страны после выступления президента Милея в Давосе. Протестующие выступили против его заявлений о ЛГБТИК+ сообществе и планов отмены гендерной политики.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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