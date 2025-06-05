У Франції двох футболістів дискваліфікували на два матчі за приховання райдужних прапорців - ЗМІ
Київ • УНН
Матич та Хассан дискваліфіковані на два матчі за приховування райдужного прапора на футболках. Градіт покараний за гомофобне зауваження під час матчу.
Футболісти Неманья Матич ("Олімпік Ліон") та Ахмед Хассан ("Гавр") були дискваліфіковані на два матчі за закриття невеликого райдужного прапора на своїх футболках під час матчу 17 травня. Таким чином Французька Перша Ліга провела кампанію проти гомофобії, пише УНН з посиланням на NOS.
Деталі
Обидвох гравців також зобов’язали взяти участь в інформаційній кампанії проти гомофобії у футболі. Також Джонатан Градіт ("Ланс") повинен буде переглянути матч на початку майбутнього сезону, оскільки він зробив гомофобне зауваження під час перерви матчу проти "Монако".
Кампанія KNVB проти расизму та дискримінації також призвела до суперечок у Нідерландах. Наприклад, тодішній капітан "Фейєноорда" Оркун Кьоккю двічі відмовився носити браслет OneLove у кольорах веселки, як і капітан "Ексельсіора" Редуан ель Яакубі, якого також дисваліфікували. Ця дискваліфікація була скасована у 2023 році.
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