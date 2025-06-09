Глубокие моря, Гренландия и Антарктида "не продаются" - Макрон
Киев • УНН
На саммите ООН Макрон призвал к действиям для спасения морей и ратификации Договора об открытом море. Он подчеркнул важность моратория на глубоководную добычу полезных ископаемых.
Президент Франции Эммануэль Макрон открыл Саммит ООН по вопросам океана в Ницце с призывом к многосторонней мобилизации для спасения морей. Глубокие моря, Гренландия и Антарктида не продаются, заявил он, призывая к ратификации Договора об открытом море. Об этом сообщает France24, передает УНН.
Детали
Лидер Франции призвал участников Саммита ООН к многосторонним действиям для спасения морей.
Первый ответ - это многосторонность. Глубокое море не продается, как и Гренландия, или Антарктида. Пока Земля нагревается, океан кипит. Климат, как и биоразнообразие - это не вопрос мнения, а вопрос научно установленных фактов.
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Макрон подтвердил, что Договор об открытом море будет ратифицирован достаточным количеством стран на саммите, чтобы он вступил в силу, отметив, что 50 стран подали ратификационные документы "за последние несколько часов" до официального открытия Конференции ООН по вопросам океана.
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В дополнение к 50 ратификационным грамотам, поданным здесь за последние несколько часов, 15 стран официально обязались присоединиться к ним. Это означает, что достигнуто политическое согласие, позволяющее нам утверждать, что этот Договор об открытом море будет должным образом имплементирован. Так что это уже решенное дело
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Договор, подписанный в 2023 году, вступит в силу через 120 дней после 60-й ратификации. Изначально Франция хотела получить 60 ратификаций до начала конференции в Ницце.
В третьей Конференции ООН по вопросам океана принимают участие примерно 60 глав государств и правительств, в частности, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и его аргентинский коллега Хавьер Милей.
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Макрон также призвал к мораторию на глубоководную добычу полезных ископаемых, что, по его словам, является "необходимостью".
Я считаю, что это безумие начинать хищнические экономические действия, которые нарушат глубоководное состояние морского дна, нарушат биоразнообразие, уничтожат его. Мораторий на эксплуатацию глубоководного дна является международной необходимостью
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Дополнение
Американский лидер Дональд Трамп обострил дебаты по поводу глубоководной добычи полезных ископаемых, перейдя к ускоренному разведывательному процессу США в международных водах и обойдя глобальные усилия по регулированию этого сектора, который только зарождается.