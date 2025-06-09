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Глубокие моря, Гренландия и Антарктида "не продаются" - Макрон

Киев • УНН

 • 236 просмотра

На саммите ООН Макрон призвал к действиям для спасения морей и ратификации Договора об открытом море. Он подчеркнул важность моратория на глубоководную добычу полезных ископаемых.

Глубокие моря, Гренландия и Антарктида "не продаются" - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон открыл Саммит ООН по вопросам океана в Ницце с призывом к многосторонней мобилизации для спасения морей. Глубокие моря, Гренландия и Антарктида не продаются, заявил он, призывая к ратификации Договора об открытом море. Об этом сообщает France24, передает УНН.  

Детали

Лидер Франции призвал участников Саммита ООН к многосторонним действиям для спасения морей.

Первый ответ - это многосторонность. Глубокое море не продается, как и Гренландия, или Антарктида. Пока Земля нагревается, океан кипит. Климат, как и биоразнообразие - это не вопрос мнения, а вопрос научно установленных фактов.

- заявил Макрон, отправляя завуалированный ответ на экспансионистские заявления президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность в январе.

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Макрон подтвердил, что Договор об открытом море будет ратифицирован достаточным количеством стран на саммите, чтобы он вступил в силу, отметив, что 50 стран подали ратификационные документы "за последние несколько часов" до официального открытия Конференции ООН по вопросам океана.

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В дополнение к 50 ратификационным грамотам, поданным здесь за последние несколько часов, 15 стран официально обязались присоединиться к ним. Это означает, что достигнуто политическое согласие, позволяющее нам утверждать, что этот Договор об открытом море будет должным образом имплементирован. Так что это уже решенное дело 

– сказал Макрон, не уточняя сроков.

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Договор, подписанный в 2023 году, вступит в силу через 120 дней после 60-й ратификации. Изначально Франция хотела получить 60 ратификаций до начала конференции в Ницце.

В третьей Конференции ООН по вопросам океана принимают участие примерно 60 глав государств и правительств, в частности, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и его аргентинский коллега Хавьер Милей.

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Макрон также призвал к мораторию на глубоководную добычу полезных ископаемых, что, по его словам, является "необходимостью".

Я считаю, что это безумие начинать хищнические экономические действия, которые нарушат глубоководное состояние морского дна, нарушат биоразнообразие, уничтожат его. Мораторий на эксплуатацию глубоководного дна является международной необходимостью

– сказал он.

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Дополнение

Американский лидер Дональд Трамп обострил дебаты по поводу глубоководной добычи полезных ископаемых, перейдя к ускоренному разведывательному процессу США в международных водах и обойдя глобальные усилия по регулированию этого сектора, который только зарождается.

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
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