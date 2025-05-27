Лидеры стран Северной Европы усиливают взаимодействие на фоне давления россии и США

Лидеры стран Северной Европы по результатам неформального саммита в финском городе Турку заявили об углублении сотрудничества в сфере безопасности на фоне усиления угроз со стороны москвы и давления из Вашингтона. Об этом сообщает Euractiv, передает УНН.

Детали

Саммит принимал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он обратил внимание на усиление российских провокаций в Балтийском море, включая нарушение воздушного пространства и наращивание военного присутствия на соседнем острове Гогланд.

Россия - это долгосрочная угроза. Но мы не боимся, мы готовы и устойчивы - заявил Орпо.

Знаковым жестом стало приглашение канцлера Германии Фридриха Мерца, что соответствует желанию стран Северной Европы сотрудничать с единомышленниками, такими как Польша и ФРГ, которые недавно проявили растущий интерес к безопасности Северной Европы.

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре раскритиковал Вашингтон, выразив однозначную поддержку Гренландии и Дании, что стало прямой реакцией на заявления президента США Дональда Трампа, что США претендуют на приобретение арктической территории.

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Арктика - это регулируемый регион, и там применяется морское право. Мы поддерживаем Гренландию и Данию - сказал Стёре.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул коллективную силу скандинавских стран, назвав их "важным игроком" в современной мировой экономике.

Вместе мы являемся 12-й по величине экономикой мира. Наш общий голос имеет вес – сказал он.

Дополнение

В этом году саммит ознаменовал изменение тональности в позиции северного блока, по сравнению с предыдущими встречами. К неформальному блоку пригласили присоединиться автономные территории Гренландию и Фарерские острова. Это символический шаг в контексте укрепления единства Северных стран и усиления противодействия внешнему влиянию.

Напомним

Власти Гренландии предоставила 30-летнее разрешение на разработку алюминиеносного месторождения консорциуму с участием французской компании и инвестиционных фондов из Дании и Гренландии. Добыча начнется через 5 лет.