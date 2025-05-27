Лидеры стран Северной Европы усиливают взаимодействие на фоне давления россии и США

$41.570.06
47.300.30
ukenru
рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"
Эксклюзив
26 мая, 14:22 • 41842 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
26 мая, 13:26 • 128834 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
26 мая, 11:58 • 116448 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Эксклюзив
26 мая, 09:30 • 133611 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
26 мая, 08:54 • 140202 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

26 мая, 08:18 • 100562 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
26 мая, 06:37 • 96850 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Эксклюзив
26 мая, 06:19 • 87697 просмотра

Неделя ясности и прорывов: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 26 мая - 1 июня

25 мая, 15:04 • 82425 просмотра

Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

25 мая, 09:34 • 86881 просмотра

Наши дома: в рамках последней части обмена военнопленными в Украину вернулись 303 защитника

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
65%
747мм
Популярные новости

Германия не меняла ограничения дальности ударов по рф - вице-канцлер

26 мая, 23:45 • 92108 просмотра

Жители двух районов Киева во вторник могут остаться без воды: объяснение КГГА

27 мая, 00:50 • 45003 просмотра

ISW: россия наращивает производство "шахедов" и увеличивает запасы ракет, готовясь к длительной войне против Украины и НАТО

27 мая, 01:27 • 32464 просмотра

Отстраненный от выборов президента Румынии пророссийский Джорджеску уходит из политики – обращение

01:58 • 26888 просмотра

Глава МИД Германии отверг критику рф после снятия ограничений на дальнобойные удары

06:05 • 22542 просмотра
публикации

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 92727 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 483561 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 516959 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 466343 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 555849 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Фридрих Мерц

Кир Стармер

Петтери Орпо

Ульф Кристерссон

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Швеция

Киев

Дания

Норвегия

Европа

Реклама
УНН Lite

Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижен": стали известны первые имена из актерского состава

07:08 • 7032 просмотра

Лебединая история: как пернатые путешественники остановили движение на трассе

26 мая, 16:12 • 40536 просмотра

Кендрик Ламар и Тейлор Свифт соревнуются за главные награды American Music Awards 2025 – СМИ

26 мая, 15:51 • 64796 просмотра

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 188530 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 293871 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Dassault Rafale

Тесла Модель Y

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Лидеры стран Северной Европы усиливают взаимодействие на фоне давления россии и США

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Лидеры стран Северной Европы заявили об углублении сотрудничества в сфере безопасности. Это происходит на фоне усиления угроз со стороны москвы и давления со стороны Вашингтона.

Лидеры стран Северной Европы усиливают взаимодействие на фоне давления россии и США

Лидеры стран Северной Европы по результатам неформального саммита в финском городе Турку заявили об углублении сотрудничества в сфере безопасности на фоне усиления угроз со стороны москвы и давления из Вашингтона. Об этом сообщает Euractiv, передает УНН.

Детали

Саммит принимал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он обратил внимание на усиление российских провокаций в Балтийском море, включая нарушение воздушного пространства и наращивание военного присутствия на соседнем острове Гогланд.

Россия - это долгосрочная угроза. Но мы не боимся, мы готовы и устойчивы

 - заявил Орпо.

Знаковым жестом стало приглашение канцлера Германии Фридриха Мерца, что соответствует желанию стран Северной Европы сотрудничать с единомышленниками, такими как Польша и ФРГ, которые недавно проявили растущий интерес к безопасности Северной Европы.

Финляндия вызвала посла россии из-за нарушения воздушного пространства26.05.25, 14:59 • 2740 просмотров

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре раскритиковал Вашингтон, выразив однозначную поддержку Гренландии и Дании, что стало прямой реакцией на заявления президента США Дональда Трампа, что США претендуют на приобретение арктической территории.

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет13.03.25, 19:32 • 45181 просмотр

Арктика - это регулируемый регион, и там применяется морское право. Мы поддерживаем Гренландию и Данию

 - сказал Стёре.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул коллективную силу скандинавских стран, назвав их "важным игроком" в современной мировой экономике.

Вместе мы являемся 12-й по величине экономикой мира. Наш общий голос имеет вес

 – сказал он.

Дополнение

В этом году саммит ознаменовал изменение тональности в позиции северного блока, по сравнению с предыдущими встречами. К неформальному блоку пригласили присоединиться автономные территории Гренландию и Фарерские острова. Это символический шаг в контексте укрепления единства Северных стран и усиления противодействия внешнему влиянию.

Напомним

Власти Гренландии предоставила 30-летнее разрешение на разработку алюминиеносного месторождения консорциуму с участием французской компании и инвестиционных фондов из Дании и Гренландии. Добыча начнется через 5 лет.

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Петтери Орпо
Гренландия
Ульф Кристерссон
Йонас Гар Стёре
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Финляндия
Дания
Швеция
Норвегия
Германия
Соединенные Штаты
Польша
Brent
$64.17
Bitcoin
$108,835.10
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,336.71
Ethereum
$2,569.40