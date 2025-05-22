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Удар по амбіціях Трампа: Гренландія передала 30-річну ліцензію на алюмінієве родовище європейцям

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Влада Гренландії надала 30-річний дозвіл на розробку алюмінієносного родовища консорціуму за участі французької компанії та інвестиційних фондів з Данії та Гренландії. Видобуток розпочнеться через 5 років.

Удар по амбіціях Трампа: Гренландія передала 30-річну ліцензію на алюмінієве родовище європейцям

21 травня влада Гренландії надала 30-річний дозвіл на розробку анортозиту на алюмінієносному родовищі компанії Greenland Anorthosite Mining (GAM) – консорціуму за участі французької Jean Boulle Group та інвестиційних фондів з Данії та Гренландії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsweek.

Деталі

Рішення надати ліцензію на розроблення перспективного родовища алюмінію європейському консорціуму GAM є ударом по амбіціях президента США Дональда Трампа, який неодноразово заявляв про впевненість в анексії Гренландії , та про те що "не виключає" використання військової сили для контролю над Гренландією.

Міністерка мінеральних ресурсів Гренландії Наая Натаніельсен зазначила що, попри багато разів задекраровану зацікавленість США у регіоні, це не переросло у реальні інвестиції.

Зараз увесь цей галас не призвів до збільшення апетиту до інвестицій безпосередньо в Гренландії. Ми мали контакти з низкою інвесторів, але поки що не бачили жодного конкретного прикладу вливання американських коштів у бізнес-спільноту Гренландії

 – зазначила Наая Натаніельсен.

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Вона також зазначила, що видобуток на алюмінієносному родовищі Гренландії розпочнеться через 5 років.

Я сподіваюся, що шахта запрацює через п'ять рокі

– сказала міністерка агентству Reuters.

Додатково

Гірничодобувна галузь Гренландії поки що розвивається повільно: наразі на острові працюють лише дві невеликі шахти. Дозвіл видобутку копалин, наданий міжнародному консорціуму 21 травня, може стати поштовхом до її активізації на тлі геополітичного інтересу до ресурсів Арктики.

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Довідка

Анортозит – біла гірська порода, що містить алюміній, мікрокремнезем і кальцій. Може стати екологічною альтернативою традиційним матеріалам, що використовуються у виробництві алюмінію. Його планують експортувати до склопластикової промисловості як заміну каоліну.

Нагадаємо

Дональд Трамп вперше висловив свій інтерес до придбання Гренландіі ще у 2019 році, коли став президентом США.

У березні цього року віце-президент США Джей Ді Венс під час візиту до Гренландії заявив, що країна є важливою частиною безпеки не лише Сполучених Штатів, але й усього світу, наголосивши, що військова сила для захоплення острова не знадобиться.

У травні США активізували збір розвідданих щодо Гренландії, щоб отримати більше інформації про рух за незалежність та видобуток ресурсів. Тоді Трамп ще не виключав захоплення острова силою.

У січні цього року прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде оголосив, що Гренландія хоче бути незалежною державою.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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