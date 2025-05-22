Удар по амбициям Трампа: Гренландия передала 30-летнюю лицензию на алюминиевое месторождение европейцам

21 мая власти Гренландии предоставили 30-летнее разрешение на разработку анортозита на алюминиеносном месторождении компании Greenland Anorthosite Mining (GAM) – консорциуму с участием французской Jean Boulle Group и инвестиционных фондов из Дании и Гренландии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Решение предоставить лицензию на разработку перспективного месторождения алюминия европейскому консорциуму GAM является ударом по амбициям президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял об уверенности в аннексии Гренландии , и о том что "не исключает" использование военной силы для контроля над Гренландией.

Министр минеральных ресурсов Гренландии Наая Натаниэльсен отметила что, несмотря на много раз задекларированную заинтересованность США в регионе, это не переросло в реальные инвестиции.

Сейчас весь этот шум не привел к увеличению аппетита к инвестициям непосредственно в Гренландии. У нас были контакты с рядом инвесторов, но пока не видели ни одного конкретного примера вливания американских средств в бизнес-сообщество Гренландии – отметила Наая Натаниэльсен.

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Она также отметила, что добыча на алюминиеносном месторождении Гренландии начнется через 5 лет.

Я надеюсь, что шахта заработает через пять лет – сказала министерша агентству Reuters.

Дополнительно

Горнодобывающая отрасль Гренландии пока развивается медленно: сейчас на острове работают только две небольшие шахты. Разрешение добычи ископаемых, предоставленное международному консорциуму 21 мая, может стать толчком к ее активизации на фоне геополитического интереса к ресурсам Арктики.

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Справка

Анортозит – белая горная порода, содержащая алюминий, микрокремнезем и кальций. Может стать экологической альтернативой традиционным материалам, используемым в производстве алюминия. Его планируют экспортировать в стеклопластиковую промышленность в качестве замены каолина.

Напомним

Дональд Трамп впервые выразил свой интерес к приобретению Гренландии еще в 2019 году, когда стал президентом США.

В марте этого года вице-президент США Джей Ди Венс во время визита в Гренландию заявил, что страна является важной частью безопасности не только Соединенных Штатов, но и всего мира, подчеркнув, что военная сила для захвата острова не понадобится.

В мае США активизировали сбор разведданных по Гренландии, чтобы получить больше информации о движении за независимость и добыче ресурсов. Тогда Трамп еще не исключал захват острова силой.

В январе этого года премьер-министр Гренландии Муте Эгеде объявил, что Гренландия хочет быть независимым государством.