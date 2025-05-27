Лідери країн Північної Європи посилюють взаємодію на тлі тиску росії та США

Лідери країн Північної Європи за результатами неформального саміту у фінському місті Турку заявили про поглиблення співпраці у сфері безпеки на тлі посилення загроз з боку москви та тиску з Вашинтону. Про це повідомляє Euractiv, передає УНН.

Саміт приймав прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Він звернув увагу на посилення російських провокацій у Балтійському морі, включаючи порушення повітряного простору та нарощування військової присутності на сусідньому острові Гогланд.

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Знаковим жестом стало запрошення канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, що відповідає бажанню країн Північної Європи співпрацювати з однодумцями, такими як Польща та ФРН, які нещодавно виявили зростаючий інтерес до безпеки Північної Європи.

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Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре розкритикував Вашингтон, висловивши однозначну підтримку Гренландії та Данії, що стало прямою реакцією на заяви президента США Дональда Трампа, що США претендують на придбання арктичної території.

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Арктика - це регульований регіон, і там застосовується морське право. Ми підтримуємо Гренландію та Данію