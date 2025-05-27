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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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Лідери країн Північної Європи посилюють взаємодію на тлі тиску росії та США

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Лідери країн Північної Європи заявили про поглиблення співпраці у сфері безпеки. Це відбувається на тлі посилення загроз з боку москви та тиску з боку Вашингтона.

Лідери країн Північної Європи посилюють взаємодію на тлі тиску росії та США

Лідери країн Північної Європи за результатами неформального саміту у фінському місті Турку заявили про поглиблення співпраці у сфері безпеки на тлі посилення загроз з боку москви та тиску з Вашинтону. Про це повідомляє Euractiv, передає УНН.

Деталі

Саміт приймав прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Він звернув увагу на посилення російських провокацій у Балтійському морі, включаючи порушення повітряного простору та нарощування військової присутності на сусідньому острові Гогланд.

Росія - це довгострокова загроза. Але ми не боїмося, ми готові та стійкі

 - заявив Орпо.

Знаковим жестом стало запрошення канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, що відповідає бажанню країн Північної Європи співпрацювати з однодумцями, такими як Польща та ФРН, які нещодавно виявили зростаючий інтерес до безпеки Північної Європи.

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Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре розкритикував Вашингтон, висловивши однозначну підтримку Гренландії та Данії, що стало прямою реакцією на заяви президента США Дональда Трампа, що США претендують на придбання арктичної території.

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Арктика - це регульований регіон, і там застосовується морське право. Ми підтримуємо Гренландію та Данію

 - сказав Стьоре.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив на колективній силі скандинавських країн, назвавши їх "важливим гравцем" у сучасній світовій економіці.

Разом ми є 12-ю за величиною економікою світу. Наш спільний голос має вагу

 – сказав він.

Доповнення

Цьогорічний саміт ознаменував зміну тональності у позиції північного блоку, порівняно з попередніми зустрічами. До неформального блоку запросили приєднатися автономні території Гренландію та Фарерські острови. Це символічний крок у контексті зміцнення єдності Північних країн та посилення протидії зовнішньому впливу.

Нагадаємо

Влада Гренландії надала 30-річний дозвіл на розробку алюмінієносного родовища консорціуму за участі французької компанії та інвестиційних фондів з Данії та Гренландії. Видобуток розпочнеться через 5 років.

Лілія Набока

Лілія Набока

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