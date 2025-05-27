Лідери країн Північної Європи посилюють взаємодію на тлі тиску росії та США
Київ • УНН
Лідери країн Північної Європи заявили про поглиблення співпраці у сфері безпеки. Це відбувається на тлі посилення загроз з боку москви та тиску з боку Вашингтона.
Лідери країн Північної Європи за результатами неформального саміту у фінському місті Турку заявили про поглиблення співпраці у сфері безпеки на тлі посилення загроз з боку москви та тиску з Вашинтону. Про це повідомляє Euractiv, передає УНН.
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Саміт приймав прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Він звернув увагу на посилення російських провокацій у Балтійському морі, включаючи порушення повітряного простору та нарощування військової присутності на сусідньому острові Гогланд.
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Знаковим жестом стало запрошення канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, що відповідає бажанню країн Північної Європи співпрацювати з однодумцями, такими як Польща та ФРН, які нещодавно виявили зростаючий інтерес до безпеки Північної Європи.
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Доповнення
Цьогорічний саміт ознаменував зміну тональності у позиції північного блоку, порівняно з попередніми зустрічами. До неформального блоку запросили приєднатися автономні території Гренландію та Фарерські острови. Це символічний крок у контексті зміцнення єдності Північних країн та посилення протидії зовнішньому впливу.
Нагадаємо
Влада Гренландії надала 30-річний дозвіл на розробку алюмінієносного родовища консорціуму за участі французької компанії та інвестиційних фондів з Данії та Гренландії. Видобуток розпочнеться через 5 років.