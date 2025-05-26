Фінляндія викликала посла рф для пояснень через нещодавнє порушення повітряного простору
Київ • УНН
МЗС Фінляндії вимагає від росії пояснень щодо ймовірного порушення повітряного простору країни двома військовими літаками. Інцидент стався над Фінською затокою, розслідування проводить прикордонна служба.
Міністерство закордонних справ Фінляндії сьогодні викликало посла росії та зажадало пояснень щодо можливого порушення повітряного простору країни з боку рф. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС Фінляндії та Bloomberg.
Деталі
Два російські військові літаки, ймовірно, здійснили несанкціонований політ у повітряному просторі Фінляндії над Фінською затокою в п'ятницю. Про це уряд країни повідомив напередодні, не надавши подробиць. Прикордонна служба розслідує інцидент.
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Востаннє вторгнення до повітряного простору цієї північної країни російського військового літака фіксувалося у лютому, а до цього — у червні 2024 року. Крім того, торік російське судно без належного дозволу увійшло до територіальних вод Фінляндії.
Фінляндія приєдналася до Організації Північноатлантичного договору у квітні 2023 року, лише через рік після того, як її сусід росія розпочала повномасштабну війну в Україні.
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