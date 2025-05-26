Фінляндія викликала посла рф для пояснень через нещодавнє порушення повітряного простору

Міністерство закордонних справ Фінляндії сьогодні викликало посла росії та зажадало пояснень щодо можливого порушення повітряного простору країни з боку рф. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС Фінляндії та Bloomberg.

Деталі

Два російські військові літаки, ймовірно, здійснили несанкціонований політ у повітряному просторі Фінляндії над Фінською затокою в п'ятницю. Про це уряд країни повідомив напередодні, не надавши подробиць. Прикордонна служба розслідує інцидент.

Фінляндія "готується до найгіршого" на тлі нарощування росією військ на кордоні - Guardian

Востаннє вторгнення до повітряного простору цієї північної країни російського військового літака фіксувалося у лютому, а до цього — у червні 2024 року. Крім того, торік російське судно без належного дозволу увійшло до територіальних вод Фінляндії.

Фінляндія приєдналася до Організації Північноатлантичного договору у квітні 2023 року, лише через рік після того, як її сусід росія розпочала повномасштабну війну в Україні.

У Фінляндії обговорюється повна заборона громадянам росії та білорусі купувати нерухомість

Нагадаємо

Нідерланди та сім інших країн ЄС закликали блок терміново підвищити готовність цивільного населення до техногенних та стихійних лих після вторгнення росії в Україну та нещодавнього відключення електроенергії в Іспанії.