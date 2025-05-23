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The Guardian

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У Фінляндії обговорюється повна заборона громадянам росії та білорусі купувати нерухомість

Київ • УНН

 • 682 перегляди

Міноборони Фінляндії запропонувало повну заборону на придбання нерухомості громадянами та юр. особами з росії та білорусі. Заявки, подані до дати указу, будуть опрацьовані.

У Фінляндії обговорюється повна заборона громадянам росії та білорусі купувати нерухомість

Міністерство оборони Фінляндії оголосило, що хоче заборонити білорусам та росіянам купувати нерухомість у цій країні. Передає УНН із посиланням на повідомлення національної телерадіомовної компанії Фінляндії.

Деталі

Операції з нерухомістю у Фінляндії для росіян, а також білорусів, можуть невдовзі бути поза законом країни.

У п'ятницю Міністерство оборони оголосило, що направило на консультації проект указу, який пропонує повну заборону на купівлю нерухомості громадянами росії та білорусі, а також юридичними особами з цих країн.

11 квітня 2025 року парламент Фінляндії ухвалив закон, який дозволяє міністерству блокувати операції з нерухомістю від осіб або організацій, чия держава громадянства вчинила агресивну війну або може становити загрозу безпеці Фінляндії.

росія та білорусь відповідають цим критеріям, зазначають у міністерстві, - це також відповідає рішеннями Ради Європейського Союзу та грунтується на інформації, зібраної владою.

Доповнення

Заявки на отримання дозволів від росіян та білорусів, подані до дати набрання чинності указу, будуть опрацьовані у звичайному режимі.

Нагадаємо

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