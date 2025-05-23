Президенти Кіпру та Фінляндії обговорили російську війну в Україні в контексті європейської безпеки

Майбутнє України є ключовим для безпеки Європи, а також стабільності на Близькому Сході. Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб під час зустрічі зі своїм колегою - президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом. Про це інформує прес-служба президента Кіпру, передає УНН.

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У четвер, 22 травня президент Кіпру Нікос Христодулідіс у ході своєї поїздки до Фінляндії зустрівся з президентом Фінляндії Александером Стуббом. Після переговорів тет-а-тет і зустрічей у розширеному складі президенти зробили заяви для преси, наголосивши, що основною темою сьогоднішньої розмови була європейська безпека, зокрема, у зв’язку з російською загарбницькою війною в Україні та на Близькому Сході.

У нас була надзвичайно гарна розмова про питання безпеки, що стосуються нашого регіону, питання безпеки, що стосуються вашого регіону, великого Близького Сходу, і ми змогли обмінятися думками щодо багатьох різних речей, включаючи наше трансатлантичне партнерство, а також про агресивну війну Росії - сказав президент Стубб.

У заяві для преси зазначається, що безпека та стабільність Європи важливі для обох країн.

Майбутнє України є ключовим для безпеки Європи, а також стабільності на Близькому Сході. Ми також обговорили ситуацію щодо нашого двостороннього співробітництва, в тому числі комерційного. Нарешті, і Фінляндія, і Кіпр є рішучими прихильниками заснованого на правилах міжнародного порядку, і ми розуміємо важливість ООН у підтримці миру та вирішення конфліктів - наголосив Александер Стубб.

Зі свого боку президент Хрістодулідес відзначив гарні стосунки з Фінляндією і додав, що сторони мали можливість обговорити питання зовнішньої політики та оборони, в тому числі ситуацію в Україні.

"Фінляндія та Кіпр знаходяться на правильному боці історії проти незаконного російського вторгнення в Україну. Ми обговорили ситуацію на Близькому Сході і трансатлантичні відносини. У той же час, Кіпр надає особливого значення цим файлам також з огляду на наше майбутнє головування в Раді ЄС у першій половині 2026 року. Водночас, під час нашого головування ми будемо прагнути зміцнити зв’язки з партнерами-однодумцями, такими як США та Сполучене Королівство, зміцнюючи зв’язки ЄС з Близьким Сходом і країнами Перської затоки, а також продовжуючи нашу багатогранну допомогу Україні", - резюмував Хрістодулідес.

Нагадаємо

Фінляндія уважно моніторить нарощування росією військ вздовж спільного кордону, остерігаючись, що закінчивши експансію в Україні, кремль посуне на країни НАТО. Про це може свідчити факт, що москва продовжує посилювати свої військові бази поблизу західного кордону.

"Технічні" перемовини України та рф можуть продовжитися у Ватикані наступного тижня - Стубб